Stad investeert niet in herbruikbare bekers voor verenigingen

Het stadsbestuur zal niet investeren in de aankoop van herbruikbare bekers en een machine om de bekers te reinigen. “Het zal niet werken”, luidt het.

“De stad zet zich sinds 2017 in om organisaties te laten overstappen op het gebruik van herbruikbare bekers. Vlaanderen verplicht het zelfs sedert juni 2023. Dat is een positieve zaak”, zegt gemeenteraadslid Nathan Blondé (Vooruit). “Maar het zorgt wel voor problemen bij verenigingen. Als ze een evenement organiseren, dan moeten ze herbruikbare bekers huren en dat kost al gauw 1.000 euro. Daarnaast is het een logistiek probleem om de bekers te wassen en ook dat kost al gauw enkele honderden euro’s. Dat betekent dat verenigingen die willen omschakelen, al gauw 1.500 euro extra kosten moeten maken tegenover het gebruik van wegwerpbekers.”

Blondé wil dat de stad helpt : “Er is een uitleendienst voor stoelen, tenten en allerhande materiaal. Die service moet uitgebreid worden met bekers en een vaatwas om ze te reinigen. Wij zijn de enige centrumstad die geen herbruikbare bekers voorziet. Brugge kocht 100.000 bekers voor 24.000 euro. Ook Diksmuide ontleent herbruikbare bekers aan verenigingen.”

“Niet haalbaar”

Schepen Björn Anseeuw (N-VA) : “We ondersteunen al jaren events en verenigingen uitgebreid logistiek. Er zijn op technisch vlak grenzen aan dit voorstel. Er moet elektriciteit, water en afvoer zijn en dat is niet overal het geval. Het voorstel is technisch niet uitvoerbaar.” Een suggestie om wel de bekers, maar niet de afwasmachine te kopen, werd verworpen. Björn Anseeuw : “Wie zal die afwassen? Het zal niet werken.” Hij duidde wel hoe de stad nu werkt : “Voor eigen evenementen hebben we herbruikbare bekers, die nadien door de centrale keuken worden afgewassen. Maar dat voor verenigingen doen, is niet haalbaar, want er is geen capaciteit. Ik wijs er op dat het ook in Brugge niet gratis gebeurt. Daar moet een waarborg en per gekuiste beker betaald worden. Zoiets organiseren is niet haalbaar.”

Blondé plaatste een extra punt op de gemeenteraad. Het voorstel werd weggestemd. Enkel Vooruit en Yves Miroir stemden voor.