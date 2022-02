Sportschepen Lothar Feys over het het BK wielrennen op 25 juni 2023 in Izegem: “Verenigingen krijgen ook plaats langs BK-parcours”

Op zondag 25 juni 2023 is Izegem gastheer voor het BK wielrennen voor elite dames en heren. De organisatie wordt door de stad in concessie gegeven. “Dat is gebruikelijk”, stipt sportschepen Lothar Feys aan. “De concessionaris krijgt de volledige verantwoordelijkheid, maar wij stelden uiteraard heel wat voorwaarden.”

Op de gemeenteraad van 17 januari werd de manier van gunnen goedgekeurd, je kandidaat stellen kan tot 15 maart en daarna hoopt de stad snel een concessionaris aan te stellen. “De concessionaris krijgt heel wat op zijn bord, eigenlijk de volledige organisatie van het BK. Hij is verantwoordelijk voor de volledige voorbereiding, de promotie, logistiek, catering, afspraken met VRT…”

Zwaartepunt van de koers zal voor de finale moeten liggen, de lokale rondes zullen zeker vlak zijn

Maar via het lastenboek zorgde de stad Izegem er natuurlijk voor dat er aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. “Zowel de start als de finish moeten zich in Izegem bevinden. Dat moeten niet noodzakelijk dezelfde plaats zijn, maar het is niet zo dat de wedstrijd in een andere stad kan starten om hier te finishen. De laatste vier ronden moeten ook op Izegems en Ingelmunsters grondgebied verreden worden. Die rondes zullen minimum 15 kilometer zijn en dus minstens de laatste 60 kilometer van de koers, de ontknoping zeg maar, zal zich dus hier afspelen. Die lokale ronde moet dus ook Ingelmunster aandoen, dat kadert in het akkoord dat we met onze buren al hadden. Het BK tijdrijden vorig jaar deed ook onze stad aan.”

2023 jaar van de fiets

Schepen Lothar Feys is zelf lid van het organisatiecomité van Izegem Koers. “Maar wij zijn geen kandidaat voor de organisatie”, lacht hij. “Met de stad hebben we de voorwaarden wel doorgestuurd naar organisatoren van wedstrijden uit de regio, evenals naar eventbureaus die daarmee ervaring hebben. Maar het staat iedereen vrij zich kandidaat te stellen. De voorstellen zullen beoordeeld worden door een jury. 60 punten staan op het plan van aanpak, 30 op de animatie en 10 op de financiële return voor de stad. We zijn er ons echt wel van bewust dat dit wellicht de belangrijkste organisatie ooit is in onze stad. We willen dat onze troeven zo goed mogelijk in de kijker worden gezet.”

Izegem betaalde 250.000 voor het binnenhalen van de organisatie. “Het kadert in een totaalpakket (300.000 euro) waar ook het BK tijdrijden in 2021 in Ingelmunster en het BK nieuwelingen in 2019 in Lendelede deel van uitmaken. Het is een serieuze investering, maar we zien het ook als de apotheose van het wieler- en fietsverhaal dat we deze legislatuur aan het schrijven zijn. 2023 roepen we sowieso uit tot het jaar van de fiets. Ook Ingelmunster doet nog zijn duit in het zakje, maar wij dragen als stad dus uiteraard het grootste deel”, aldus Lothar Feys.

Wegenwerken

Ondertussen werden ook al lokale wielerhelden Tim Declercq (Izegem) en Yves Lampaert (Ingelmunster) gepolst om mee hun zeg te doen over het parcours. “In Izegem zelf hebben we geen hellingen, dus het zwaartepunt van de wedstrijd zal in de aanloop er naar toe kunnen zijn. Je kan dan richting Vlaamse Ardennen, maar even goed richting Heuvelland. Maar altijd met in het achterhoofd dat de start zich ook in Izegem situeert. Door welke straten het peloton zal denderen, weten we dus ook niet, er zijn immers ook nog wat wegenwerken waarmee er rekening gehouden zal moeten worden bij de opbouw van het parcours. De start- en finishzone, die niet noodzakelijk op dezelfde plaats moeten zijn, moeten ook over voldoende ruimte beschikken, onder meer voor de faciliteiten voor de media.”

Het BK in Waregem werd op poten gezet door de organisatoren van Dwars door Vlaanderen, geruggensteund door Zulte Waregem, het BK-drieluik in Middelkerke werd in handen gegeven van Golazo. “Een dergelijke uitbesteding is heel normaal. Kandidaten kunnen zich nog aandienen tot 15 maart.”

100.000 bezoekers

De stad verwacht ook een grote toeloop. “Tijdens Izegem Koers schatten we de opkomst op 25.000 toeschouwers, op het BK mikken we op het viervoud. Die mensen zullen op verschillende manieren onze stad kunnen bereiken. De Izegemnaars kunnen te voet of met de fiets komen, maar ook met het openbaar vervoer kunnen afspraken gemaakt worden om de vele Belgische wielerfans richting Izegem te loodsen. En eventuele extra parkings en bewegwijzering zijn een taak voor de concessionaris. Het is zeker dat dit hét grootste eendagsevenement uit de geschiedenis van onze stad wordt.”

Maar ook verenigingen moeten zeker aan hun trekken kunnen komen. Bij Izegem Koers pikken heel wat van die verenigingen een graantje mee. “Er zullen natuurlijk afgebakende zones zijn voor vips, de inkomsten daar zijn voor de concessionaris die ook de kosten moet dragen natuurlijk. Maar verder hopen wij er een hoogdag van te maken voor onze horeca en handelaars. De concessionaris zal samenwerken met de sport- en evenementendienst van de stad Izegem om alles logistiek op poten te krijgen. Daarbij zullen we er ook voor zorgen dat er ruimte is voor verenigingen om hun ding te doen.”

Zelf is Lothar Feys ook lid van Forza Lampaert, de fanclub van Yves Lampaert die zich vorig jaar in Ingelmunster tot Belgisch kampioen tijdrijden kroonde. “Het zou mooi zijn mocht hij dat kunnen over doen op het BK in Izegem. En dat met steun van Tim Declercq. Dat zou pas een feest geven.”