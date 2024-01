Sofie Sanders is kandidaat voor twee verkiezingen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V+ kondigde Peter Velle aan dat de secretaris van de partij, Sofie Sanders, op de lijst voor de provincieraad zal staan. Die wordt in oktober samen met de gemeenteraad verkozen. En uiteraard zal Sofie ook kandidaat zijn voor die gemeenteraadsverkiezingen.

Sofie Sanders (32) woont momenteel in de Dorpsstraat in Ettelgem. Ze voelt zich in deze omgeving in haar sas en heeft dan ook achter de hoek, in de Korte Vijfwegstraat, een eigen stek gekocht. “Ik ben blij dat ik rond de Roksemput kan blijven wonen. Ik ga er dan ook dikwijls wandelen, tot rust komen op een bankje”, vertelt Sofie, dochter van Geert en Lieve Boydens en zus van Bert.

Sofie Sanders studeerde farmaceutische wetenschappen en werkt in een apotheek in Oudenburg en in Assebroek. “Heel veel van mijn vrije tijd gaat als secretaris en gemeenteraadslid naar de werking van de lokale afdeling van CD&V. Maar ook voor een etentje met vrienden of een reisje maak ik graag tijd.”

En de tijd wordt straks heel kostbaar, want naast opnieuw kandidaat-gemeenteraadslid is Sofie door Lies Laridon uit Diksmuide gevraagd om een plek in te nemen op de lijst voor de provincieraad. “Het wordt inderdaad een druk jaar, maar een voordeel is dat beide verkiezingen op hetzelfde moment plaatsvinden. Ik kan dus voor beide campagne voeren.”

Aangename verrassing

“Daarvoor kan ik rekenen op veel steun van mijn familie, vrienden en de hele groep van onze afdeling”, prijst Sofie zich gelukkig. “Dat ik gevraagd werd, was toch wel een verrassing, maar een aangename. Ik zit al een goed jaar in het provinciale bestuur van CD&V en dat heeft de keuze voor mezelf wellicht beïnvloed. Mocht ik provincieraadslid worden, dan zal ik de belangen van Oudenburg op een hoger niveau kunnen verdedigen. Door mijn job gaat mijn interesse vooral uit naar welzijn en ook natuur en bosbeheer liggen me na aan het hart.” (LIN)