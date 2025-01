Schepen Petra Devos leidt een leven tussen de koeien en de politiek: “Eten met gezin is mijn rijkdom”

Petra Devos (41) is een vrouw met een ruime blik. Afkomstig uit Waregem, woont ze sinds een kleine 20 jaar in het landelijke Ingooigem en combineert ze de landbouwstiel met de rol van moeder van drie en sinds kort een schepenambt. “Samen eten, elke ochtend en avond, 365 dagen per jaar, vormt het kloppend hart van mijn bestaan”, zegt ze.

Landbouw is de rode draad in haar leven, al kreeg ze het boerenleven niet met de paplepel mee. Het was pas toen ze Dieter D’Haene (41) ontmoette, een landbouwer in hart en nieren, dat haar avontuur begon. Al snel werd ze verliefd op beide en omarmden ze samen de stiel. “Als kind trok ik nochtans niet naar de stallen op de boerderij van mijn grootouders”, vertelt ze. “Ik had zelfs schrik om er binnen te gaan. Nu kan ik mij geen ander leven meer voorstellen. Ik zie er vooral de voordelen van in. Het samen eten met het gezin is voor mij een rijkdom en tijdens vakantieperiodes thuis zijn, is een droom. Dat het intens is, zal ik niet ontkennen, maar de vrijheid en het contact met de natuur maken alles goed. De geur van vers gemaaid gras in de zomer, de modder tot aan je enkels in de herfst. Alles is voortdurend in beweging.”

Traditie en technologie

Bij Petra en Dieter op de boerderij gaan traditie en technologie hand in hand. “Boeren is niet meer zoals vroeger”, getuigt ze. “We zijn ondernemers geworden. Machines nemen veel werk uit handen, maar de kern blijft: liefde en zorg voor de dieren.” Samen hebben ze drie kinderen: Julie (7) is de spring in ’t veld, Fran (16) helpt waar ze kan en zoon Birger (14) heeft het boerenvirus al te pakken. “Hij is niet weg te slaan uit de stal. Hij gaat nog eerder een koe knuffelen dan een meisje”, lacht ze. Van jongs af aan was Petra al actief in het verenigingsleven. Zowel in Waregem als in Ingooigem kon je haar in het weekend bij de KLJ vinden, op latere leeftijd ook in het bestuur ervan.

Sprong naar politiek

In 2018 besloot Petra een nieuw avontuur aan te gaan: de politiek. “Ik twijfelde”, bekent ze. “Het was Gino Devogelaeredie me, als doorwinterde politicus, overstag deed gaan. Twee keer kwam hij op zijn knieën smeken. Hoe kun je dan neen zeggen?” Als schepen zet ze zich in voor Personeel, Economie, Ruimtelijke ordening (Landbouw) en Onderwijs. Met een diploma kleuterjuf en twee jaar ervaring, heeft ze er voeling mee. “En ook al is de waardering voor de boeren de laatste jaren verbeterd, ze hebben een stem nodig”, benadrukt ze. “Mensen vergeten soms wie hun eten op tafel brengt.” Haar stijl? Nuchter en recht door zee, met een vleugje humor. “Ik ben geen politicus in maatpak. Als je mij zoekt, sta ik waarschijnlijk met mijn laarzen in de stal.” Haar christelijke opvoeding en nuchterheid van het platteland, vormen een stevige basis. “Mijn grootvader Roger Devos was 18 jaar schepen van Openbare werken en Landbouw in Waregem”, vertelt ze trots. “Ik draag eerlijkheid hoog in het vaandel en blijf met beide voeten op de grond. Politiek draait niet om de partijkleur. Mensen kiezen voor mensen. Het gaat om wat je samen kunt bereiken.” Haar leven was de afgelopen legislatuur al een samenspel van gezin, boerderij en politiek als gemeenteraadslid en partijvoorzitter voor Samenéén, maar als schepen zullen de verhoudingen tussen de drie verantwoordelijkheden veranderen.

Grote voorbeeld

Dieter is voor Petra haar grote steun en toeverlaat. “Zonder hem had ik dit niet kunnen doen. We doen alles samen, behalve naar de gemeenteraad gaan”, knipoogt ze. “Mijn gezin staat voor de volle 100 procent achter mijn engagement voor de gemeente Anzegem. Ik wil iemand zijn van het volk en vertrouwen opbouwen, net als mijn grote voorbeeld Gino. ‘Eerst mens en dan politieker’, om zijn woorden te citeren. Het zal zoeken zijn naar een evenwicht om alles te combineren, zeker in het begin. “Het warme nest hier wil ik zeker behouden. En verder: zolang de koffie sterk is en de koeien tevreden zijn, kan ik de ganse wereld aan”, besluit ze lachend.