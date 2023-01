Schepen Nathalie Depuydt niet langer voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Joeri Deprez volgt haar op

In Staden stopt Nathalie Depuydt (Open Vld) als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Ze blijft wel schepen van welzijn, burgerzaken, zorg, senioren en kinderopvang. Het voorzitterschap van het Bijzonder Comité wordt overgenomen door collega-schepen Joeri Deprez (Open Vld).

Schepen Depuydt zegt om persoonlijke reden te kappen met het voorzitterschap van het Bijzonder Comité. Dat Comité behandelt vooral dossiers rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie zoals bijvoorbeeld het toekennen van een leefloon. “Ik neem ontslag als voorzitter van het Bijzonder Comité, maar blijf wel schepen”, benadrukt Nathalie Depuydt. “Mijn huidige bevoegdheden burgerzaken, zorg, senioren, kinderopvang en welzijn behoud ik dus. Mijn taak als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt overgenomen door collega-schepen Joeri Deprez. Joeri verving me al eerder in het Comité toen ik niet aanwezig kon zijn wegens bijvoorbeeld vakantie”. Joeri Deprez heeft momenteel de bevoegdheden onderwijs, interne zaken en kerkfabrieken in zijn portefeuille. De herverdeling van de schepenbevoegdheden staat op de agenda van de gemeenteraad van 26 januari. (BCH)