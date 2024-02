Schepen Marie-Eve Desbuquoit kondigt afscheid aan: “Ik kan geen meerwaarde zijn voor de partij”

De voorstelling van de lijst van ACTION, de grootste oppositiepartij van Komen-Waasten, kwam afgelopen weekend ook met een twist. Boegbeeld Marie-Eve Desbuquoit liet er weten zich niet verkiesbaar op te stellen. Het nieuws kwam voor veel mensen als een verrassing.

Het was voor een bomvolle zaal dat Marie-Eve Desbuquoit, tijdens de voorstelling van de lijst voor ACTION, het woord nam. Als ex-burgemeester en huidig eerste schepen, had iedereen verwacht dat zij de lijst zou gaan trekken. Toch klonk er bij het stemmenkanon van de partij een compleet andere boodschap. “Het is met de moed in de schoenen en met een emotioneel hart, dat ik jullie moet vertellen dat ik me niet langer verkiesbaar zal opstellen”, was er te horen. “Helaas is de realiteit van het leven er eentje waarbij er van een rustig kabbelend beekje geen sprake is. Het leven, dat is een stroom met soms ook wel onverwachte stroomversnellingen. Bij mij is dit niet anders. Ik werd de afgelopen jaren geconfronteerd met verschillende uitdagingen, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. De uitdagingen hebben mij voor een keuze geplaatst en die keuze heb ik dan ook gemaakt. De politieke campagne die voor de deur staat, is er eentje die erg intensief zal worden. Helaas zal ik me tijdens die campagne dan ook niet voor de volle 150% kunnen inzetten. Wanneer dit besef bij mij begon door te dringen, was het meteen ook duidelijk dat ik niet de meerwaarde voor de partij zal kunnen brengen. Ik moet plaats maken voor mensen die dit wel tot een goed einde zullen kunnen brengen.”

Stilte

De meer dan 300 aanwezigen werden stil bij het horen van haar toespraak. “En ik begrijp dat enkelen me zullen verwijten dat ik op die manier de rode loper klaar maak voor de huidige meerderheid. Allen zullen mijn keuze dan weer begrijpen. Het feit dat jullie hier allen zo talrijk aanwezig zijn, maakt duidelijk dat jullie nood hebben aan politieke verandering en die zal ik niet ten volle kunnen geven. Toch verlaat ik de partij niet en zal ik trots zowel de gemeentelijst als die voor het OCMW duwen.”

Naast haar politieke functie binnen het gemeentebestuur, is Marie-Eve ook erg sociaal geëngageerd. Zo staat ze dagelijks aan het roer van woonzorgcentrum Le Village, in het centrum van Komen-Waasten.