Schepen Eveline Van Quekelberghe stopt uiterlijk eind dit jaar met politiek in Damme: “Ik werd verbitterd en verzuurd”

“Ik word hier verbitterd en verzuurd van, en zo van ben ik van nature niet.” Veel duidelijker kan schepen Eveline Van Quekelberghe (CD&V+) niet zijn als reden voor haar beslissing om haar mandaten als schepen en gemeenteraadslid in Damme tegen eind dit jaar stop te zetten.

Dat eerste schepen Eveline Van Quekelberghe het al enige tijd moeilijk heeft in de Damse gemeentepolitiek is al langere tijd duidelijk. Van Quekelberghe, kleindochter van een burgemeester van het het indertijd nog onafhankelijke Moerkerke, kwam in 2007 in de gemeenteraad terecht en werd in 2010 al schepen. Als stemmenkanon vanuit het drukbevolkte Sijsele verkreeg ze wegens haar stemmenaantal ook de titel van ‘eerste schepen’ na burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

Stevige rimpeling

Van Quekelberghe werd grote ambities toegedicht, maar bij de verkiezingen van 2018 behaalde Joachim Coens, die toen voor het eerst als burgemeester de lokale christendemocratische lijst trok, een bijzonder hoge score van zo’n 2.700 voorkeurstemmen.

Als tweede in de lijst van voorkeurstemmen werd Van Quekelberghe opnieuw eerste schepen en kreeg ze de bevoegdheden welzijn, lokale economie, landbouw en jeugd. Na enkele politiek rustige jaren waarbij Coens het politieke laken strak naar zich toe trok, kwam er eind vorig jaar dan toch een stevige rimpeling in de Damse gemeentepolitiek. Van Quekelberghe liet weten dat ze zich in 2024 niet meer verkiesbaar zou stellen voor de CD&V+ lijst.

Als reden hiervoor verwees ze naar een gestage opbouw van ergernissen en teleurstellingen over hoe de politiek in Damme functioneert. Ze had het hierbij onder meer over “praatbarakken waar geen beslissingen genomen worden”, een gebrek aan ‘aanwezig leiderschap’ – te verstaan als een verwijt naar de burgemeester die toen ook nog nationaal CD&V-voorzitter was – en het aanslepen van dossiers zoals de mobiliteit en veiligheid in Moerkerke dorp, de ontwikkeling van de historische hospitaalsite in Damme en de ‘wijk van de toekomst’ op de kazernesite in Sijsele.

“Niets veranderd”

Na enkele pittige gesprekken binnen het College en de CD&V+ fractie, waarbij onder meer beloofd werd dat er op een meer efficiëntere manier aan besluitvorming zou gedaan worden, communiceerden burgemeester Coens en schepen Van Quekelberghe gezamenlijk dat de eerste schepen nog zeker tot het einde van de legislatuur mee het beleid zou uitdragen, uitwerken en goedkeuren als eerste schepen.

“Ik kan mij echt niet meer vinden in het huidige beleid”

Maar dat blijkt nu dus toch niet het geval te zijn. “Ik heb de indruk dat er quasi niets is veranderd”, liet de schepen ons weten. “Mijn verzuchtingen blijven dezelfde: er wordt niet efficiënt bestuurd, zonder rekening te houden met de bekommernissen van de burgers. Zestien jaar geleden begon ik aan een politiek avontuur vol idealisme vanuit de goesting om iets goed te doen voor de mensen”, klinkt het.

“Ik kwam eind vorig jaar al naar buiten met mijn bezorgdheden, maar zoals het er nu nog altijd aan toe gaat kan ik alleen maar zeggen dat sommige interne zaken niet stroken me wie ik ben, met mijn waarden en visie. Ik kan mij niet meer vinden in het huidige beleid. Vanuit verantwoordelijkheidsgevoel voor de kiezer deed ik verder maar ik word hierdoor verbitterd en verzuurd en zo ben ik niet van nature.”

Met pijn in het hart

Van Quekelberghe verwijst onder meer naar het dossier van het nieuwe sportpark in Sijsele, waarbij volgens haar grote ambities uitgesproken worden maar waarvoor de financiering quasi onhaalbaar zou zijn. “Om al deze redenen heb ik beslist om nog voor het einde van dit jaar te stoppen als schepen en als gemeenteraadslid. Ik stop met pijn in het hart. Maar nog lang volhouden op deze manier kan ik niet meer. Dat zou kiezersbedrog én zelfbedrog zijn”, klinkt het hard.

“Of ik me in 2024 weer verkiesbaar wil stellen? Daar spreek ik me nu nog niet over uit”

We vernemen intussen dat Van Quekelberghe al een uitgebreide telefoonronde heeft gedaan naar zowel de leden van haar eigen fractie als naar de leiders van de oppositie om haar beslissing toe te lichten. En misschien wel op zoek te gaan naar gelijkgestemden? Van Quekelberghe stelt verder dat ze zich nu verder wil focussen op haar professionele activiteiten naast de politiek; zoals haar bijberoep in life- en loopbaancoaching. Ze wil ook haar gezin, vrienden en familie meer aandacht geven. Ze zou nu solliciteren naar een nieuwe vaste baan en daarna al haar politieke mandaten stopzetten.

“Of ik me in 2024 weer verkiesbaar wil stellen? Daar spreek ik me nu nog niet over uit maar ik wil dat ook nog niet uitsluiten want politiek zit me in het bloed. En het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus het is niet onmogelijk dat ik me in een andere formatie nog wel aan de kiezer presenteer.”

Coens reageert

En wat moet burgemeester Joachim Coens, die een half jaar geleden zijn best deed om de brokken te lijmen met schepen Van Quekelberghe, hoewel ze hem behoorlijk hard had aangepakt, hier intussen van denken?

“Eveline heeft in het College vorige week woensdag duidelijk gemaakt dat ze haar politieke mandaten wenste stop te zetten en we hebben daarvan akte genomen; in een rustige en respectvolle sfeer”, klinkt het. “We wisten al langer dat Eveline het moeilijk had met het functioneren in de lokale politiek hier in Damme, maar ik had wel gedacht dat ze haar mandaat zou uitdoen, zoals eigenlijk afgesproken was. Maar goed, het is nu zo, en we hebben over het algemeen in het College wel goed samengewerkt. Over haar opvolging kan ik nu nog niet veel zeggen. Het spreekt voor zich dat het een vrouw zal moeten zijn, want er moet minstens één vrouw in het college zetelen, maar dat zullen we mettertijd dus bekijken.”

Mogelijke opvolgers

Vrouwelijke leden van de CD&V+ fractie die in aanmerking komen zijn Lut Fockedey uit Oostkerke – die met een goeie 700 voorkeurstemmen het grootste aantal stemmen behaalde – Rita Van Laecke uit Den Hoorn en Brita Roelants en Nathalie Degrande uit Sijsele.