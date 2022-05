Schepen Dries Depoorter legt ambt neer: “Combinatie politiek en werk werd te moeilijk”

Dries Depoorter stopt als schepen van de stad Gistel. Dat laat zijn partij Open VLD weten. Depoorter behaalde bij de verkiezingen van 2018 precies 954 stemmen vanop een vijfde plaats. Wim Gevaert volgt hem op.

Het ontslag van Depoorter gaat in op 1 juni. Hij zat afgelopen donderdagavond dus voor de laatste keer in de gemeenteraad. Reden voor zijn vertrek is de moeilijke combinatie van politiek met zijn beroepsactiviteiten in Poperinge.

Werkomgeving in Poperinge

“Na overleg en in samenspraak met Open VLD Gistel-voorzitter Roland Defreyne oordeelde Dries Depoorter dat zijn huidige werkomgeving in Poperinge hem niet langer toelaat om voldoende tijd te kunnen besteden aan zijn opdrachten in Gistel als schepen van Sport, Economie en Landbouw”, klinkt het.

Dries Depoorter, die gemeenteraadslid is sinds 2013, behaalde met ruim 950 stemmen een derde eindscore bij de verkiezingen van 2018, na Roland en Gauthier Defreyne. In de nieuwe coalitie van Open VLD met Vooruit en N-VA werd hij dus schepen.

Goede jonge politicus

“Een schepenwissel tijdens de legislatuur als gevolg van vrijwillig ontslag is eerder uitzonderlijk. De beslissing van de schepen om zijn mandaat neer te leggen kadert bijgevolg volledig in de privésfeer”, geeft voorzitter Roland Defreyne mee.

“Enerzijds is het nooit leuk om een goede jonge politicus te verliezen, anderzijds is het belangrijk dat een schepen voldoende tijd kan besteden aan de opdrachten die hem zijn toegewezen.”

Nog meer verschuivingen

In de gemeenteraad van 2 juni zal huidig gemeenteraadsvoorzitter Wim Gevaert (Open VLD) worden voorgedragen als vervanger van Depoorter. “Onze partij heeft er alle vertrouwen in dat Wim Gevaert tijdens de komende 2,5 jaar tijd noch moeite zal sparen om de sportieve en economische belangen van de Gistelnaar te behartigen.”

Raadslid Geert Cappelle zal op zijn beurt Gevaert vervangen. Dat zorgt voor nog meer verschuivingen: Kristien Hollevoet, momenteel lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst, komt in de gemeenteraad te zetelen. Raadslid Noël Cordier blijft fractieleider. (TVA)