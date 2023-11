Samenwerking met wzc Sint-Godelieve stopgezet, maaltijden De Zonnewijzer krijgen Oostends sausje

Stad Gistel doet voor de bereiding van maaltijden geserveerd in lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer voortaan een beroep op de buren van Oostende. De keuken van het Sociaal Huis schudt voortaan lekkere bordjes uit de koksmuts.

In lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer in de Bruidstraat is het mogelijk om tussen 11.30 en 12.15 uur voor een speciaal tarief een middagmaal te nuttigen. Elke dag gaat het om gemiddeld veertig eters die, afhankelijk van hun situatie, tussen de 5,5 en 9 euro betalen voor een maaltijd – soep, hoofdschotel en dessert.

Jarenlang deed het Sociaal Huis voor de bereiding van die maaltijden een beroep op de buren van woonzorgcentrum Sint-Godelieve. Recent stapten ze daar over op een zogenaamde ‘koude lijn’: maaltijden worden enkele dagen op voorhand geproduceerd en weer geregenereerd tegen het moment dat ze geserveerd moeten worden. Het Sociaal Huis besloot hier niet in mee te stappen om praktische redenen. “Mensen moesten namelijk al tien dagen op voorhand beslissen of ze al dan niet zouden komen eten. Dat werd lauw onthaald bij zij die in De Zonnewijzer komen eten. Daarop besloten we de samenwerking te beëindigen”, legt bevoegd schepen Michel Vincke (Vooruit) uit.

“Een marktbevraging bracht ons vervolgens bij de centrale keuken van het Sociaal Huis Oostende. Die staat daar ook in voor de maaltijden in het personeelsrestaurant en de verschillende ontmoetingscentra. De gerechten worden tot in Gistel gebracht.”

Heel gelukkig

“We mochten nu al verschillende keren proeven van hun keuken en het moet gezegd worden: we zijn zeer gelukkig over de samenwerking”, zegt Michel Vincke. “De gebruikers van ons buurtrestaurant kunnen nu tot één dag op voorhand vóór 11.30 uur wijzigingen doorgeven. De maaltijden kunnen ook afgehaald worden en thuis koel bewaard worden.” Het stadsbestuur houdt zich eraan om woonzorgcentrum Sint-Godelieve te bedanken voor de voorbije samenwerking.