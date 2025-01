Samenéén schuift Louis Degroote naar voor als eerste schepen: “Politiek is teamsport”

Debevoegdheden binnen het huidige gemeentebestuur voor de legislatuur 2025-2030 zijn reeds enige tijd verdeeld. Gezien het schitterende verkiezingsresultaat van de partij Samenéén met 13 van de 25 zetels, mochten zij buiten de burgemeester ook vier van de vijf schepenen leveren. Dit gebeurt doorgaans op basis van de verkiezingsuitslag. Hoewel Gino Devogelaere het tweede meest aantal stemmen haalde van zijn partij, gaat het mandaat van eerste schepen toch naar Louis Degroote.

“En dat is heel vlot gegaan binnen deze ploeg”, stelt voormalig burgemeester en huidig schepen Gino Devogelaere (69, Samenéén). “Louis wilde graag opnieuw eerste schepen worden en ik voel me als een vis in het water bij Openbare werken. Iedereen content! We vormen een heel mooie groep en dat is goud waard.” In de eerste editie van het nieuwe kalenderjaar laten we de eerste schepen aan het woord. Wat is zijn stijl? Naar wie kijkt hij op? Bij wie kan hij terecht?

Weg van de ego’s

“Ik voel me goed in de rol van eerste schepen en wil om te beginnen iedereen van onze partij bedanken voor het vertrouwen”, stelt schepen Degroote (34). “Politiek moet dringend weg van de ego’s en terug naar de essentie. Proberen het niveau waarvoor je bevoegd bent zo goed mogelijk in te vullen voor zoveel mogelijk mensen. Discussies mogen er zijn, maar moeten gevoerd worden met respect. Op basis van feiten en zonder persoonlijk te worden.” Of politiek een harde mannenwereld is? “Ik heb het in de voorbije drie jaar niet opgemerkt. Het huidige college bestaat trouwens uit de helft vrouwen. Tel daarbij nog de algemeen directeur en je komt uit op een minderheid van mannen aan de tafel van het college.”

Perfectionistisch

Louis heeft graag de touwtjes in handen. “Ik zie mezelf toch wel als een controlefreak -en een beetje te perfectionistisch. Maar er wordt aan gewerkt”, glimlacht hij. “In de politiek moet je leren dat uitvoerend werk in principe niet aan de schepenen is. Het is aan de diensten.”

Bij de installatievergadering ging ging hij vooraf eens langs om te controleren of de organisatie vlot verliep. “Ja, inderdaad”, lacht hij enigszins bekentenisvol. “Maar zoals gewoonlijk, was alles onder controle. Ik ben meestal opvallend rustig en beheerst”, aldus de Anzegemnaar met Tiegemse roots.

“Voor mij is het essentieel dat er naast politiek nog zoveel andere dingen zijn. Dat is ook de reden dat ik als advocaat aan de slag blijf. Wie zich focust op de bubbel van de politiek en niet in het werkveld staat, kan vergeten dat de wereld ernaast verder draait. De beste manier om frustraties meester te blijven, is er af en toe ook eens aan ontsnappen. Zoals de politiek zorgt voor ademruimte, doet de advocatuur dat ook. Een verrijkende wisselwerking voor mij.”

“Ik handel eerder compromis zoekend. Met zalven bereik je meer dan met slaan. Let op, als ik een ambitie heb, dan ga ik er zeker voor, maar niet ten koste van alles! Als je alle bruggen opblaast, eindig je alleen op je eiland. Politiek is een teamsport. Je hebt een sterke partij nodig om verkiezingen te winnen en om in de gemeenteraad beslissingen te nemen.”

Politieke voorbeelden

“Ik kijk op naar figuren alsMarkRutte. Er is aan hem weinig show verloren gegaan, terwijl hij een fantastische politieke carrière heeft uitgebouwd. In Vlaanderen/België mis ik soms de sereniteit bij politici. De nood om altijd op sociale media aanwezig te zijn, heb ik niet. Als je als politieker je werk doet en je dossiers kent, zal je ook waardering krijgen van de kiezer. Of daar hoop ik toch op.”

Degroote stelt dat zijn familie essentieel is. “We vormen een hecht gezin zonder dat dit altijd uitgesproken moet worden. Het zijn de mensen bij wie ik altijd terecht kan, ondanks het feit dat elk van hen ook zijn eigen rijkgevulde leven en carrièreambities heeft. De kwaliteiten die ik vind inMarkRutteerken ik ook in mijn vader. Zonder veel show keihard werken. De laatste weken voor zijn pensioen, zag ik welke waardering hij hiervoor kreeg van zijn patiënten. Dat sterkt me in mijn geloof dat sereniteit werkt.”