Samen+ stelt logo voor op Wielsbeekse feesten

In Wielsbeke smelten de twee grootste oppositiepartijen U. en N–VA samen. Ze trekken met Samen+ naar de verkiezingen.

Vrijdagavond onthulde de kersverse politieke formatie het nieuwe logo aan het grote publiek op de avondmarkt van de Wielsbeekse feesten. ‘Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga Samen’, klikt het in koor.

Deelnemen aan bestuur

“Vanwaar de naam Samen+? We zijn twee partijen die samen naar de verkiezingen trekken, samen zijn we sterk”, verduidelijkt gemeenteraadslid van U., Benedict Planckaert. “We willen echt een breedspectrum bereik met deze groep. We zijn vijf jaar ver in deze legislatuur, en we merken dat we voor 80 procent aan hetzelfde zeel trekken. De ambitie? Deelnemen aan het bestuur en verkozen worden. We hebben tijdens de avondmarkt geluisterd naar de mensen.” (ELD)