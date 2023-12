“Sam De Bruyn vond mijn sjerp de max”: burgemeester van Hooglede trekt in holst van de nacht naar De Warmste Week

Voor 6 uur ‘s ochtends drie burgemeesters, en vooral hun tricolore sjerp, in de studio van De Warmste Week in Brugge krijgen. Die oproep lanceerden presentator Sam De Bruyn en zijn gast Tom Waes afgelopen nacht. Dankzij een aandachtige Hoogleedse luisteraar stond burgemeester Frederik Demeyere iets voor 4 uur ‘s nachts op ‘t Zand. “Een fantastische ervaring”, geniet hij nog na.

Het was rond 3 uur ‘s nachts dat presentator Sam De Bruyn en zijn nachtelijke gast Tom Waes hun opvallende oproep lanceerden. Voor 6 uur ‘s ochtends wilden ze drie burgemeesters en hun sjerp in de studio krijgen. Een uitdaging waarmee ze de bereikbaarheid van lokale politici wilden toetsen.

Lieven Denewet, voorzitter van Molenzorg Vlaanderen en trots Hoogledenaar, hoorde de oproep voorbijkomen en belde meteen zijn eigen burgervader op. “Ik belandde op zijn antwoordapparaat”, zegt hij. “Logisch, aangezien het midden in de nacht was. Maar enkele minuten later belde hij me terug op en deed ik de vraag van de radiomakers uit de doeken.”

Dirk De fauw

“Een kwartier later ben ik in mijn auto gesprongen”, lacht CD&V’er Frederik Demeyere (45). Hij volgde op 1 januari Rita Demaré als burgemeester van Hooglede op. “Ik was toch wakker. Daarom besloot ik me aan te kleden en richting Brugge te tuffen.”

Rond de klok van 4 uur kon de burgervader Sam De Bruyn en Tom Waes begroeten. “Ik werd meteen in de studio uitgenodigd, waar ook Jan Vermeulen stond. Hij is burgemeester van Deinze en had er net een lange gemeenteraad op zitten. Onze Brugse collega Dirk De fauw was eerder die nacht al op bezoek geweest.”

Ook Deins burgemeester Jan Vermeulen maakt de oversteek naar Brugge. © FB Frederik Demeyere

Mission accomplished voor De Bruyn en Waes, dus. En een topervaring voor Frederik Demeyere. “Het was fantastisch. Sam De Bruyn mocht mijn sjerp omgorden. Dat vond hij de max”, glundert hij. “Leuk om eens mee te maken en effectief aan te tonen dat wij als lokale bewindsvoerders érg bereikbaar zijn.”

Vroege vrijdag

Een gulle gift voor De Warmste Week had Demeyere niet bij. “Dat was niet meteen meegerekend”, glimlacht hij. “Maar vanuit het gemeentebestuur hebben we al jaren de traditie om de acties op Hoogleedse en Gitse bodem te ondersteunen en – volgens het voorafbepaalde budget – de opbrengst daarvan te verdubbelen. We dragen het initiatief een erg warm hart toe.”

Na zijn blitzbezoekje aan Brugge bolde Frederik Demeyere terug naar Hooglede, klaar voor zijn dagtaak als burgemeester. “Mijn vrijdag begon iets vroeger dan voorzien, maar daar maal ik niet om. Het was top.”