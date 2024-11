Sabine Bille wordt provincieraadslid

Sabine Bille (60) is verkozen tot nieuw provincieraadslid. Ze woont in de Ten Brielensesteenweg en werd in juni dit jaar de nieuwe voorzitter van de plaatselijke afdeling van Vlaams Belang. Bille haalde in heel de provincie 5.243 voorkeurstemmen. Sabine Bille werd ook verkozen als nieuw gemeenteraadslid. Ze kreeg 316 voorkeurstemmen. Het laatste provincieraadslid uit Wervik was Youro Casier en dit van 2001 tot 2007. Ook andere stadsgenoten waren kandidaat voor de provincie. Bercy Slegers (CD&V) was goed voor 4.731 voorkeurstemmen. Emma Vilain (Vooruit) kreeg er 3.284. Op de lijst PVDA stond Ludovic Nollet. Er kleurden 455 kiezers het bolletje achter zijn naam. Jari Denorme (N-VA) kreeg 2.848 voorkeurstemmen. Sarah T’Joens (Vlaams Belang) telde 4.603 voorkeurstemmen. (EDB/foto KD)