Ruiselede verkoopt pastorie uit 1907

Het gemeentebestuur van Ruiselede besliste in de raadszitting van 21 december om de voormalige pastorie aan de Aalterstraat 2 te verkopen. Het gaat om een pand uit 1907, opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. De gemeente heeft blijkbaar geen behoefte meer aan een extra pastorie.

Het in neogotische stijl opgetrokken gebouw – gelegen pal aan een scherpe bocht in de Aalterstraat – was tot 1758 nog een brouwerij, toen eigendom van de brouwersfamilie Vanden Hende. De toenmalige pastoor Jan-Baptist van Simay kocht het pand, dat in 1826 eigendom werd van de gemeente Ruiselede.

In 1907 was het zo bouwvallig, dat het volledig gesloopt en heropgebouwd werd. Sinds de verhuizing van pastoor Bonné in 2020 werd het pand niet meer bewoond en enkel nog gebruikt door de parochiale werkgroep en als opslagruimte voor het kerkelijk archief. Daarvoor werd een alternatief onderkomen gevonden in het Sociaal Huis.

Zware investeringen

Vandaag is de voormalige pastorie evenmin in prima staat. De ruime woning heeft een EPC-score E en voldoet niet meer aan het huidige wooncomfort. Er zijn dringend investeringen nodig op het vlak van isolatie en verwarming. Hopelijk kan een interessante investeerder gevonden worden, want het gaat hier tenslotte om een voor Ruiselede beeldbepalend gebouw dat charmant oogt met zadeldaken en spitsbogen. De verkoop wordt begeleid door Bram Peene, Vlaams commissaris van de afdeling Vastgoedtransacties. “Het gaat hier niet om een beschermd monument, dus dat geeft mogelijkheden tot renovatie”, aldus de heer Peene. “Ik hoop dat we eind januari met de verkoop kunnen beginnen.” (GGM)