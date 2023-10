Romina Vanhooren wordt de eerste vrouwelijke burgemeester: “Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen”

Afgelopen donderdag was het niet alleen Werelddierendag maar ook was er in de Arnoldusstad na dagen onzekerheid in het politieke landschap eindelijk witte rook: Romina Vanhooren volgt Anthony Dumarey op als burgemeester. Daarmee komt een einde aan speculaties en gissen. “Ik had het zoals onze partij anders gewild, maar het is nu eenmaal zo. Ik zal mijn uiterste best doen, mijn verantwoordelijkheid nemen en het beleid dat Anthony met deze ploeg gevoerd heeft, verder zetten”, belooft Romina Vanhooren.

Romina Vanhooren wordt straks de eerste vrouwelijke burgemeester van Oudenburg en meteen ook de jongste. Ondanks haar jonge leeftijd, ze is 34 jaar, kan ze al een behoorlijk politiek parcours voorleggen. “Inderdaad, de goesting begon in 2006 toen ik een vakantiejob deed bij Residentie Vastgoed van Anthony Dumarey. Dat jaar waren er in oktober gemeenteraadsverkiezingen. De campagne was al begonnen en ik zat er meteen midden in. En kreeg daar nog piepjong al de smaak te pakken. Nochtans waren ze thuis niet met politiek bezig. Die vakantiejob heeft ook mijn latere studiekeuze – politieke wetenschappen – bepaald”, vertelt Romina. En al in 2007 werd ze jongerenvoorzitter bij toen nog VLD. “Ik wilde me meteen engageren, niet op de zijlijn toekijken.”

Meteen verkozen

In 2012 stond Romina Vanhooren de eerste keer op de lijst van Anthony Dumarey en was meteen verkozen. Pas 23 jaar en ze werd gemeenteraadslid. “Intussen was ik afgestudeerd en werd parlementair medewerker van Roland Defreyne, daarna kon ik aan de slag op het kabinet van Bart Tommelein en later bij Lydia Peeters. Daar heb ik veel ervaring op gedaan. En na de verkiezingen van 2018 werd ik schepen”, aldus Romina die tot op heden nog altijd parttime medewerker is bij Bart Tommelein en dat zal blijven combineren tot 2024. “Bart Tommelein is nu nog Vlaams parlementair, maar zal zich volgende jaar niet meer verkiesbaar stellen om zich volledig op Oostende te concentreren.”

Op zondag 9 juni 2024 zijn er federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Romina steekt het niet onder stoelen of banken dat ze ook daar ambitie heeft. “Ik wil me ook daar engageren en zal me op beide taken, als burgemeester en kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen, focussen.”

Gelukkig kan ze bij dat alles 100 procent rekenen op haar partner Pieter Dewaele (36) en weten haar drie dochtertjes, Eliza (5) en de tweeling Noor en Marthe (2) dat mama er zoveel mogelijk voor hen is. “We kunnen ook altijd rekenen op de grootouders”, voegt Pieter er aan toe.

Er wacht Romina de zware taak om niet alleen Anthony Dumarey op te volgen en zijn beleid verder te zetten, maar ook om de rust en sereniteit in haar stad te doen terugkeren. “Er ligt nog veel werk op de plank en ik weet dat het zwaar wordt. Zo moet verder gewerkt worden aan de masterplannen van Ettelgem en ’t Steedje, aan de nieuwe buitenschoolse kinderopvang in Oudenburg, het finaliseren van de Abdijhoeve, de speelpleinzones. Van dit alles is wel al driekwart gerealiseerd. Ook krijg ik straks een heel ander takenpakket: openbare werken, groendienst en technische dienst, personeel, begraafplaatsen, communicatie, ICT, politionele bevoegdheden en algemeen beleid. Gelukkig heb ik met Anthony altijd een tandem gevormd en het beleid in grote lijnen mee gevolgd.”

“Mijn bevoegdheden als schepen komen in goede handen”

“Uiteraard doet het pijn om welzijn en jeugd in de steek te moeten laten, maar ik ben er zeker van dat alles in heel goede handen komt bij mijn opvolger als schepen, Jens Ballière”, stelt Romina. Het kan wel nog enkele weken duren eer alles officieel wordt. “Ik zal pas de eed kunnen afleggen bij de gouverneur na het indienen van de voordrachtakte. Tot dan blijft Anthony Dumarey burgemeester.”

Hoop

“Tot slot wil ik nog eens duidelijk zeggen dat we dit als team Open VLD anders gewild hebben, dat Anthony zijn volledige periode kan uit doen en ik schepen kon blijven. We hopen dat ook dat hij volgend jaar kan en wil terug keren en we dit bestuur kunnen verder zetten”, besluit Romina Vanhooren.