Realisatie recyclagepark in Avelgem komt dichterbij ondanks buurtprotest

Het schepencollege van Avelgem heeft zichzelf vandaag een bouwvergunning toegekend voor de realisatie van het nieuwe recyclagepark. Er zijn 17 bezwaarschriften binnengekomen tijdens het openbaar onderzoek. Als er géén beroep wordt aangetekend, en alles verloopt vlot, zullen de werken deze zomer starten.

Op de plaats van het huidige recyclagepark komt er een uitgebreid nieuw recyclagepark, mét weegbrug. Het aanpalende gebouw links van de oprit wordt gesloopt en maakt plaats voor een loods van de technische dienst.

Vanuit de buurt kwam er wel wat protest op de plannen van de gemeente. Er kwamen 17 bezwaarschriften binnen. “Anno 2021, een tijdperk waarin mobiliteit en milieu centraal staan, verbaast het ons ten stelligste dat er een aanvraag met dergelijke effecten op zowel mobiliteit, milieu als de menselijke gezondheid op tafel ligt voor een project pal in het centrum van de gemeente Avelgem”, klinkt het onder meer.

“We hebben onder meer een infovergadering georganiseerd om enkele van de bezorgdheden te proberen wegnemen. Maar er is ook gewoon geen andere locatie”, zegt schepen Tom Beunens.

Je kan het vreemd vinden dat een gemeente zichzelf een vergunning kan geven, maar dat is het gevolg van de ontvoogding van steden en gemeenten enkele jaren terug. Inwoners kunnen wel beroep aantekenen bij de provincie bij de goedkeuring van de gemeente.

250.000 euro subsidie

“Als er géén beroep wordt aangetekend, en alles verloopt vlot, zullen de werken deze zomer starten”, zegt schepen Beunens. “Wel is er ook wat tijdsdruk bij: de subsidie van 250.000 euro die we krijgen van de Vlaamse overheid, daar staat een vervaltermijn op. Als we te lang wachten met de werken, zijn we die kwijt.”

De werken zullen al snel een jaar duren. “We zijn momenteel nog aan het bekijken hoe we die periode zullen opvangen”, zegt burgemeester Lut Deseyn. “Sowieso kunnen bewoners terecht met hun afval in het recyclagepark van Moen. We denken eraan om eventueel een tijdelijk park ergens te voorzien, of met losse containers te werken waar inwoners hun gratis stromen naartoe kunnen brengen, maar we hebben nog niets beslist.”

