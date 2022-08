Raadslid Pol Denys (Vlaams Belang) stapt op uit gemeenteraad Zedelgem: “Onmogelijk nog te functioneren met die vooringenomenheid”

Misnoegd over het beleid van CD&V-Nieuw geeft Pol Denys zijn ontslag in de gemeenteraad van Zedelgem. Die ene partij is volgens hem al te lang aan de macht waardoor andere politieke meningen er veel te weinig toe doen. Eerste opvolger Jan Oosterlinck neemt zijn zitje over.

‘Arrogantie’ en ‘een soort dictatuur’: raadslid voor Vlaams Belang Pol Denys spaart zijn kritiek op de meerderheid CD&V-Nieuw niet. Samen met fractieleider Dominiek Sneppe zetelt hij in deze legislatuur in de Zedelgemse gemeenteraad, nu zijn derde periode als raadslid. Maar hij ziet er geen heil meer in. De kartellijst CD&V-Nieuw is volgens Pol Denys al te lang aan de macht in Zedelgem en wil alle bestuur onder controle houden. In die machtscultuur ziet hij geen inbreng meer mogelijk. Andere politieke meningen botsen op een muur. Onder meer adviesraden worden al te vaak aan de kant geschoven, stelt hij.

Opnieuw rommelt het deze regeerperiode om gelijkaardige redenen. Eerder gaf eerste schepen Dirk Verhaeghe al zijn ontslag, omdat hij in het bestuur niet de collegialiteit vond die hij verwachtte. Raadsleden voor Groen Frauke Breekelmans en Laura Lahousse kregen eenzelfde gevoel dat een andere visie dan die van de meerderheid geen gehoor vindt.

Monument weggehaald

Nu geeft Pol Denys er de brui aan. “Het is voor mij onmogelijk nog te functioneren in een raad die op basis van vooringenomenheid de vrijheid uit haar gemeente verbannen heeft. Zonder kennis van zaken werd in die zin ook het monument de Letse Bijenkorf weggenomen”, vindt raadslid Denys. Het omstreden monument voor de Letse krijgsgevangen die onder het Duitse leger dienden, valt hem zwaar. “De gemeente ging te vlug mee in de afkeur van het monument door het weg te nemen, en weigerde in overleg te gaan met Letse en andere wetenschappers die het monument met nuance duidden”, verzucht hij.

Het ontslag van Pol Denys uit de raad gaat niet over het cordon sanitaire rond de partij Vlaams Belang, maar wel over de manier waarop de meerderheid in Zedelgem aan politiek doet, zo stelt hij duidelijk. “Op de agenda van de gemeenteraden komen steeds meer enkel de punten te staan die wettelijk moeten gestemd worden. Als we ook van het Vlaams Belang punten willen toevoegen, worden die meer dan eens pro forma geweigerd, om, zo lijkt het wel, discussie zo weinig mogelijk publiekelijk te voeren. En als een partij uit de oppositie tijdens een zitting tussenkomt, valt van de schepenen gemakshalve vaak de zin ‘We gaan het meenemen’. Daar wens ik geen deel meer van uit maken.”

Opvolger

Bij volgende lokale verkiezingen nog opkomen voor Vlaams Belang ziet raadslid niet meer zitten. De gemeenteraad van augustus woont raadslid Denys niet meer bij. Vanaf de raad in september wordt zijn ontslag officieel, en neemt eerste opvolger op de kieslijst Jan Oosterlinck zijn zetel over. (HV)