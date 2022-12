PvdA voert actie aan De Nieuwe Stad in Oostende

Onder de noemer ‘Sociale huur? Lage temperatuur’ voerde oppositiepartij PvdA actie aan de Nieuwe Stad. Ze bundelden een 20-tal klachten over de toestand van de woningen. “Bewoners zitten in hun oude woningen in de kou”, klinkt het scherp. De maatschappijen weerleggen.

“De toestand van de woningen in de Nieuwe Stad gaat stelselmatig achteruit. Oude verwarmingsinstallaties worden niet onderhouden of hersteld, huurders krijgen hun woning niet verwarmd en door de oude installaties zijn er torenhoge energiefacturen. Dat is voor iedereen zo, maar net voor deze groep mensen die het financieel moeilijk hebben, valt dat zwaar”, zeggen Bram De Landtsheer en Koen Asschaert van PvdA.

Twintigtal klachten

Ze hielden een bevraging en bundelden een 20-tal klachten van bewoners, vaak anoniem. “Er zijn klachten over isolatie, tocht, vocht, schimmel en defecte toestellen. De rode draad is dat de mensen het wel signaleren maar dat de herstelling te lang aansleept.”

“Tijdens onze wijktochten horen we vaak verhalen en die hebben we nu voor het eerst gebundeld. We zullen ze aan beide maatschappijen overhandigen zodat ze werk kunnen maken van kwalitatieve en duurzame herstellingen. We roepen ook bewoners op om hun stem te laten horen.”

Kou lijden

Bryan Dewulf steunt de actie en kwam getuigen: “Ik woon al 17 jaar in de Nieuwe Stad in een flat met één slaapkamer. Ze nemen de problemen in mijn flat niet onder handen. Ik heb de terrasdeur uit eigen zak moeten herstellen maar het ergst is de verwarming.”

“Eén element in de woonkamer werkt niet. Ik werk bij Daikin en weet dat het niet veilig is het andere element aan te steken. Ik ben bang dat er dan wat gebeurt. Dus zit ik in de woonkamer in de kou met veel kleren aan. Op 6 december kwam er iemand kijken, maar nadien heb ik niemand meer gehoord. Vorige week was het bitterkoud en was ik erg boos.”

Ook Guust kwam langs om het op te nemen voor een vriendin die in een appartement in het appartementsgebouw woont : “We hebben ook problemen met de verwarming. Eén element werkt niet behoorlijk en we hebben het al twee maanden geleden gemeld. Er wordt te traag gereageerd. Dat PvdA hier werk van maakt is een goede zaak.”

Oostendse Haard

Bij De Oostendse Haard reageert directeur Vanessa Vens: “Er zijn op dit moment bij onze maatschappij geen openstaande meldingen van technische problemen. Maar ik geef wel toe dat de gebouwen na 50 jaar ‘op’ zijn. Ze worden ook vernieuwd en de realisatie van die nieuwbouw is afhankelijk van de goedkeuring van het RUP door de provincie. Dat wordt eind dit jaar verwacht waarna we kunnen starten met het dossier.”

“Het is inderdaad de tijd van het jaar waarop problemen zich kunnen voordoen. Als PvdA klachten bij ons wil afgeven, dan kan dat. Maar dat is eigenlijk niet de juiste weg. Onze huurders kunnen 7 dagen op 7 terecht aan het onthaal, via de telefoon of mail voor meldingen van problemen. We komen voor calamiteiten en ernstige problemen ook ter plaatse en onze huurders weten dat ook.”

De Gelukkige Haard

Beide maatschappijen beheren samen 3.600 woningen en ook directeur Sara Casteur (De Gelukkige Haard) reageert: “Er is 24 uur per dag een wachtdienst met permanentie van onze vier toezichters. Mensen kunnen altijd bij ons terecht. Voor de verwarming in de gebouwen is er trouwens een onderhoudsplan voor de filters van de verwarming. Ik geef toe dat het oude toestellen en oude gebouwen zijn.”

Maar de directeur weerlegt wel het verhaal van de huurder: “Op 9 mei werd bij hem een jaarlijks onderhoud van de verwarming uitgevoerd. Op vrijdagavond 2 december stuurde hij een mail met melding en op woensdag 6 december zijn we ter plaatse geweest. Het ging om één verwarmingselement dat niet werkte. De rest werkte wel en daarom hebben we het wel doorgegeven aan de aannemer, maar was het niet prioritair.”

“Nadien heeft de huurder ons niet meer meegedeeld dat hij in de koude zat en op 20 december is er nog een andere technicus langsgegaan. Ook bij hem werd er geen melding gemaakt. Ik geef wel toe dat twee weken wachten op een aannemer lang is. We hebben dan ook doorgegeven dat verwarmingsproblemen prioritair moeten zijn.” Over de klachten is de directeur formeel: “We willen die wel in ontvangst nemen maar met anonieme klachten kunnen we niets doen om een oplossing te voorzien.”