Vooruit West-Vlaanderen trekt sociaal-economische kaart: “Koopkracht, gezondheidszorg, onderwijs”

Vooruit West-Vlaanderen maakte in Tielt zopas zijn kieslijsten bekend voor de Kamer en het Vlaams Parlement. Uiteraard bleef het wegvallen van roerganger Conner Rousseau een belangrijk gespreksonderwerp al benadrukte Vooruit vooral, dat ze méér dan ooit de sociaal-economische kaart willen trekken naar de volgende verkiezingen toe. “Het moet stoppen dat mensen het financiële einde van de maand niet meer kunnen halen”.

“We moeten daar niet flauw over doen: het wegvallen van Conner is een zwaar verlies voor de partij”, geeft Jeroen Soete toe, de verrassende nieuwkomer uit Oostende, die op de tweede plaats voor de Kamer staat vóór Annick Lambrecht, Vicky Reynaert en Philip Bolle. “Maar aan de andere kant: onze partij is niet in elkaar gezakt. Hier staat een hecht team met zowel jonge als ervaren kandidaten, die met veel flair, kennis en métier geleid wordt door Melissa Depraetere.”

Vooral luisteren

“Federaal hebben we goed gewerkt en minister Frank Vandenbroucke heeft enorm veel werk verricht, om de pensioenkosten te verlagen én toch fundamentaal beter en rechtvaardiger te maken”, aldus Soete. “Wat we als partij vooral gaan doen – de komende maanden – is vooral luisteren naar de mensen. Massaal op huisbezoek gaan. We zullen de basis aftasten, om beter in te schatten wat er speelt bij de bevolking.”

Grootverdieners aanpakken

Lijsttrekker voor de Kamer in West-Vlaanderen Melissa Depraetere verpinkt geen moment, als we stellen dat Vooruit met het wegvallen van Kitir, Crombez en Kherbache meer dan 114.000 stemmen kwijt is. Kan Vooruit dat verlies met jong talent opvangen? Ik denk het wel”, reageert Depraetere.

“Vorig jaar kende niemand mij en kijk nu. We hebben als partij in het verleden federaal niet veel beloofd en toch veel waar gemaakt zoals een lagere btw op gas en electriciteit, een hogere spaarrente en de strijd tegen de overmatige schuldenlast. We hebben een 25 punten-plan voor de consument opgesteld. De kiezer kan erop rekenen, dat we drie thema’s niet meer zullen loslaten: koopkracht, gezondheidszorg en onderwijs.”

“Dat vraagt geld en dat gaan we halen bij de grootverdieners, die de markt domineren. Men verwijst graag naar multinationals die dan wegtrekken. Maar ik denk niet dat – als we meer financiële inspanningen vragen – sectoren zoals banken en energie-producenten hier gaan wegtrekken. We moeten het geld gaan halen waar het is.”