Open VLD kiest Piet Vandermersch als lijsttrekker voor provincieraadsverkiezingen in West-Vlaanderen

Piet Vandermersch is de lijsttrekker voor Open VLD bij de provincieraadsverkiezingen in de kiesomschrijving Kortrijk-Roeselare-Tielt. De Ledegemnaar heeft bijna twee decennia ervaring als provincieraadslid.

“Vandermersch staat bekend om zijn diepe wortels in de landbouw gemeenschap. Als toegewijde echtgenoot en vader van drie zonen, is hij diep verankerd in de lokale samenleving, dit uit zich ook in zijn mandaat als gemeenteraadslid. Zijn professionele achtergrond als landbouwer versterkt zijn verbintenis met de provincie en haar inwoners”, zo meldt Open VLD in een persvbericht.

Stikstofdebat

“Piet woog de afgelopen jaren op het debat in kwesties zoals landbouw en waterbeheersing. Als expert vanuit Open VLD speelde hij een voortrekkersrol in het debat over stikstof en waterbeheer de afgelopen jaren. Hierbij was hij niet bevreesd om een heldere standpunten in te nemen en met een duidelijke visie op de toekomst van West-Vlaanderen de discussies aan te gaan.”

“Zijn leiderschap belooft de continuïteit en vooruitgang die nodig zijn om de welvaart van West-Vlaanderen te waarborgen en de uitdagingen op het gebied van landbouw en waterbeheersing aan te pakken. Met Piet Vandermersch aan het roer is Open VLD vastbesloten om een positieve en blijvende impact te maken op de provincie West-Vlaanderen. Wij kijken uit naar de aankomende verkiezingen en de kansen die deze zullen bieden om onze provincie naar nieuwe hoogtes te leiden”, zo besluit Open VLD.