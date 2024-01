Project 8600 maakt deel van lijst bekend waarmee het naar de kiezer trekt

Project 8600 stelde als eerste, in OC Volcraven in Oostkerke, een deel van de lijst voor waarmee het naar de kiezer trekt. De leeftijden werden niet bekendgemaakt, maar variëren van twintigers tot een paar gepensioneerden. Wij stellen ze kort even voor in alfabetische volgorde, de plaatsen op de lijst moeten namelijk nog worden gekozen.

Stefanie Allaert is advocaat en woont in het centrum van Diksmuide. Jacques Clabau is een gewezen schooldirecteur die ook in het centrum woont. Gunther Claes is boomverzorger en woont evenals in het centrum. Ingrid Desaeyer woont ook in het centrum en is voorzitter van kinderdagverblijf ’t Bubbeltje en is lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW. Christine Govaert woont in Lampernisse en is gepensioneerde bediende. Jeroen Kimpe is beroepsmilitair, groeide op in Pervijze en woont in het centrum. Carine Sampers is vrijwilliger van het Cultuurcafé (De Bolletjes) en woont in het centrum. Frank Toye is zelfstandige en woont in Keiem. Patrick Van Den Ameele uit Vladslo is ook zelfstandige. Noël Vanhooren woont in Keiem, is gepensioneerde zelfstandige en lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW. Petra Vanhulle uit Pervijze is een gewezen horeca-uitbaatster. Greet Vanneste woont in Esen en is leerkracht in Klimop, een vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs en tot slot Claude Vindevogel. Hij is zelfstandige en gemeenteraadslid.

Inwoners voorop

“Allen willen ze zich inzetten. Niet voor hun eigen profijt, maar met een blik op het heden en de toekomst van onze inwoners. We zullen zorgen voor een open beleid dat luistert naar de inwoners. Zo bereiden we een programma voor met werktroepen en zullen we inspiratieavonden organiseren. We zullen ook luisteren naar onze bewoners en ervoor zorgen dat we een gezond evenwicht in het beleid tot stand brengen tussen het centrum en de dorpen. We willen er staan voor iedere burger, zowel die in het centrum als in de dorpen”, aldus Claude Vindevogel.

Uit de voorstelling van de kandidaten blijkt dat vooral de veiligheid, toegankelijkheid en het zorgen voor de stad hoog op het programma staan.