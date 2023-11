Pro Actief Oostende neemt niet deel aan de verkiezingen: “Verschillende redenen voor deze beslissing”

De partij Pro Actief Oostende neemt dan toch niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. “Er zijn verschillende redenen voor deze beslissing”, zegt oprichter/voorzitter René Wyffels. Ze vormen zich om tot een burgerinitiatief.

Opvolger van ‘De Oostendenaar’

Pro Actief ontstond een drietal jaar geleden in het kielzog van ‘De Oostendenaar’ waarmee oprichter René Wyffels in 2018 nog 561 kiezers wist te overtuigen. Dat was onvoldoende voor een zitje in de gemeenteraad. Pro Actief kwam regelmatig met standpunten en diende tientallen verzoekschriften in bij het stadsbestuur. Dat leidde op het stadhuis soms tot gevloek en tandengeknars.

Tot voor twee maanden zou Wyffels deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Donderdag laat hij als voorzitter weten dat dit niet doorgaat, ze zich omvormen tot een burgerinitiatief en een vzw oprichten om projecten te realiseren. Rene Wyffels duidt: “Voor ons was een zetel in de gemeenteraad geen prioriteit. We hadden steeds de actieve burgerparticipatie voor ogen. We kunnen ook verder werken zonder politiek mandaat.”

Ziek

Er zijn verschillende redenen waarom ze niet naar de kiezer stappen, zo blijkt. “Een grote rol speelt mijn plots optredende ziekte en de bestrijding zal heel wat energie vragen. Dat zal ons niet toelaten met een sterke stem naar de kiezer te stappen. Bovendien zien we onze kansen wel verminderen omdat O-mens naar de kiezer stapt. We willen voor hen geen concurrentie zijn. We streven naar samenwerking over de politieke grenzen.”

Pro Actief deed twee maanden geleden nog een aanbod aan Yves Miroir (de O-mens) voor het lijsttrekkerschap, maar die laatste bedankte vriendelijk.