Poltiek gekibbel in Komen-Waasten houdt aan: voormalig rusthuis dit keer de inzet

Politiek gekibbel en Komen-Waasten, het lijken wel twee termen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Nog geen week na de uitschuiver van Eerste Schepen Didier Soete, worden de degens alweer gekruist. Inzet van de polemiek dit keer: het voormalige Heilig Hart rusthuis in Ploegsteert.

Van bitsige discussies over de prijzen van de vuilniszakken tot wissels van partijen: de gemeentelijke politiek van Komen-Waasten is steevast goed voor het nodige fronsen van de wenkbrauwen. Vorige week liet eerste schepen Didier Soete zich ontvallen dat bepaalde gemeentearbeiders horzels in de korf zijn en moeten worden uitgeroeid.

Een herhaling van zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het personeel en meteen ook een herhaling die hem niet in dank werd afgenomen. Oppositiepartij Horizon diende klacht in en eiste een stevige sanctie.

Het stof van deze hetze was nog niet gaan liggen of een nieuwe situatie werd naar voren geschoven. Ditmaal wordt stevig strijd geleverd over het voormalig Heilig Hart rusthuis, een gebouw dat toebehoort aan het OCMW. Pal naast het voormalige rusthuis werd een volledig nieuw complex gebouwd. Het oude gebouw wil het OCMW gaan gebruiken om er diensten in te huisvesten, zoals de administratie en de kinderopvang.

Subsidies

“In 2020 werden de eerste plannen ingediend om van het gebouw, een structuur die nu in onbruik is geraakt en staat te verloederen, een centrale plek te maken voor de OCMW-diensten”, klonk het in een verklaring van voorzitter Frédéric Hallez. “Het gebouw is eigendom van het OCMW en ons dossier sprak over plannen die met ons eigen budget en de nodige subsidies zouden worden uitgevoerd. Vreemd genoeg weigerde de gemeente keer op keer om onze plannen goed te keuren. Men stuurde ons van het kastje naar de muur, eiste nieuwe rapporten en budgetteringen om dan toch steeds opnieuw een veto te stellen. De meest recente weigering dateert van 2023, waarin ze ons opnieuw om een nieuwe studie vroegen. Ondertussen liepen de kosten dusdanig op dat we al snel 500.000 euro meer zullen mogen ophoesten. Het volledige verhaal is een regelrechte schande die vooral de allerzwaksten uit onze gemeenschap treft.”

Groen licht

Bevoegd schepen Didier Soete bijt alvast stevig van zich af. “Natuurlijk heeft het OCMW een soort van autonomie in deze zaak en in hoe ze hun zaken beheren”, liet hij optekenen. “Toch stellen wij ons aanzienlijke vragen bij de investeringen die hiermee gepaard gaan. Los van de subsidies die werden aangevraagd, zal het OCMW nog steeds 2,2 miljoen euro van de eigen financiële reserves moeten aanspreken. Als gemeente stellen we ons hier vragen bij want als de werking in gevaar komt, moeten wij het financiële gat opvullen. Het is geld dat veel beter voor een gemeenschappelijk project kan worden gebruikt. Vandaar dat we de uitzonderlijke maatregel van het voogdijschap hebben ingeroepen en neen zeggen tegen deze investering.”

Het OCMW liet het hier niet bij en trok met de grieven naar de provinciegouverneur. Komen-Waasten geniet een speciaal statuut waardoor de gouverneur beslissingen van de gemeenteraad ongedaan kan maken. “We kregen dan ook bericht als wat het gemeentebestuur misbruik had gemaakt van de macht die met het voogdijschap komt”, reageerde Frédéric Hallez. “We hebben dus groen licht gekregen en starten zo snel mogelijk met de renovatiewerken. We kijken in de richting van begin 2024 om het project te lanceren.”