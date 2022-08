Plannen voor nieuw lokaal dienstencentrum

De gemeente wil vanaf begin 2023 starten met een lokaal dienstencentrum. Voorlopig vanuit het gemeenschapscentrum Tjuf, maar de bedoeling is dat het centrum een plaats krijgt op de toekomstige woonzorgsite die ontwikkeld wordt rond het huidige woonzorgcentrum.

“De gemeente wil graag op termijn een nieuwe site ontwikkelen rond het woonzorgcentrum Rozenberg. Er is onder meer voorzien dat er dan een nieuw lokaal dienstencentrum gebouwd wordt”, opent Sabine Wyseure van het sociaal huis. “Aangezien dit nog toekomstmuziek is, willen we graag al het gemeenschapscentrum Tjuf gebruiken. Momenteel wordt het gebouw gebruikt door verenigingen en particulieren, maar het staat heel vaak leeg. De huidige ontmoetingsruimte in de bibliotheek wordt wel gebruikt, maar het aanbod is veel te beperkt. Voordeel is dat er in het gemeenschapscentrum Tjuf maar een beperkt aantal aanpassingen nodig zijn om er een lokaal dienstencentrum in onder te brengen.”

Ontmoeting centraal

“Een lokaal dienstencentrum organiseert activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat, de zelfredzaamheid bevorderd wordt en ondersteuning wordt geboden aan mensen met een beginnende zorgbehoefte”, vervolgt OCMW-voorzitster en schepen Carine Geldhof. “Op de eerste plaats willen wij inzetten op ontmoeting met een cafetaria die ‘s middags open is. Daarnaast zullen er, aanvullend op het aanbod van de verenigingen, activiteiten en vorming worden ingepast. Het lokaal dienstencentrum moet een plaats worden waar mensen levenslang kunnen leren, zich nog meer kunnen ontplooien of een zinvolle vrijetijdsbesteding kunnen vinden. We willen ook inzetten op thuiszorg en van het lokaal dienstencentrum een plaats maken waar mensen die nog thuis kunnen blijven, ondersteuning vinden. Misschien wordt er ook gestart met buurthulp en burenhulp.” Wanneer alles volgens plan verloopt, zou het lokaal dienstencentrum openen begin 2023. Momenteel is men druk bezig met de voorbereidingen. Er zijn een aantal infrastructurele aanpassingen nodig, vooral wat de toegankelijkheid betreft. De kleine vergaderzaal zal een bureel worden voor een nog aan te werven centrumleider. Als voorbereiding zal er ook gepeild worden via een enquête welke de behoeften zijn, zodat het aanbod hierop kan afgestemd worden. De bevraging kan online via de gemeentelijke website of met behulp van het invulblad in het gemeentelijk infoblad.

Privépartners

Op termijn moet het pas opgerichte dienstencentrum in een nieuw gebouw komen, dat zal worden ingeplant in de site die wordt ontwikkeld rond het woonzorgcentrum. De plannen voor de ontwikkeling van die nieuwe site zijn nog niet helemaal concreet, wel is er al een bestek opgemaakt. Die site zal worden ontwikkeld met de inbreng van privépartners. Er zal dus aan de privépartners worden gevraagd wat zij op deze site wensen te realiseren, maar er moet zeker plaats zijn voor een nieuw dienstencentrum. Er zal wellicht ook plaats zijn voor nieuwe serviceflats en zorgwoningen. (CLY)