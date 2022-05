Plannen sportpark ‘t Veld: ingeperkt én dubbel zo duur

“Ja, het nieuwe sportpark in Sijsele komt er”, zo maakt sportschepen Christoph De Sutter (CD&V+) zich sterk. De plannen werden echter wel ingeperkt en dan nog bedraagt de geschatte kostprijs, tot wel 15 miljoen euro, quasi het dubbele van wat nu in de meerjarenplanning staat. En opmerkelijk: de sporthal van Moerkerke wordt op termijn afgebroken.

De realisatie van een nieuw sportpark in Sijsele blijkt een van de meest ambitieuze maar ook meest heikele dossiers van deze legislatuur te worden. Door de stijgende prijzen voor bouwmaterialen en kennelijk toch wat verkeerde inschattingen overstijgt de actuele raming sterk het in het meerjarenplan voorzien budget. We schetsen even de voorgeschiedenis.

Twee deelprojecten

Omdat Stad Damme niet zelf over voldoende expertise en personeelskader beschikt, werd vorig jaar op de gemeenteraad al een principiële goedkeuring gegeven aan een scenario waarbij TMVW/Farys zou instaan voor de bouw en exploitatie van de nieuwe infrastructuur. Dit tot groot ongenoegen van oppositiepartijen Damse Belangen en N-VA, die waarschuwden voor een samenwerking met deze partner en stelden dat Stad Damme zo geen baas meer is over haar sportinfrastructuur. Maar de kostprijs blijkt nog een veel groter probleem. Die zou volgens een raming in maart van dit jaar oplopen tot bijna 12 miljoen euro, daar waar er maar 7,2 miljoen euro voorzien is in de meerjarenplanning. Op de jongste gemeenteraad stond het dossier terug op de agenda. “Ja, het nieuwe sportpark in Sijsele komt er wel degelijk”, zo liet schepen De Sutter verstaan als antwoord op eerdere kritiek van de oppositie. “We zullen de werkwijze wel bijsturen in die zin dat we kiezen om te werken met twee deelprojecten, namelijk de voetbalinfrastructuur enerzijds en de sporthal anderzijds. Voor de voetbalaccommodatie stellen we voor om toch zelf op te treden als bouwheer en exploitant en dit via de CREAT-aankoopformule van Farys. Na onderzoek en voortschrijdend inzicht blijkt dit interessanter te zijn”, verduidelijkte de schepen.” De bestaande gebouwen van de voetbalaccommodatie en ‘t Keunekot, en op termijn ook de krachtbalaccommodatie, worden afgebroken. De nieuwe voetbalaccommodatie komt tussen de bestaande velden 2 en 3 in te liggen en bevat kleedkamers, een cafetaria, een secretariaatruimte, een lift, bergingen en een overdekte zittribune.

De sporthal wordt wel zoals eerder al gepland gebouwd en geëxploiteerd via de zogenaamde S-Divisie van TMVW. Die omvat een grote zaal met 3 basketvelden en uitschuifbare tribunes, een zaal voor volleybal, één polyvalente zaal, kleedkamers, sanitair cafetaria, vergaderzalen, bergruimte en een lift. Op het terrein van ‘t Keunekot zou een overloopparking komen.

“Om de bouwkost te beperken wordt het aantal polyvalente zalen van twee naar één terug gebracht en ook het volume aan berging werd ingeperkt”, stelt schepen De Sutter. “We integreren de volleybal in de nieuwe sporthal zodat de turnzaal in Sijsele (aan het Lindenplein, red.) in de toekomst beperkt blijft tot schoolsport en polyvalent gebruik. Ook de competitie-sportactiviteiten die doorgaan in Moerkerke zullen hun plaats krijgen in de nieuwe sporthal.”

Oppositie niet mals

De geraamde prijs voor de twee deelprojecten samen gaat dus richting 12 miljoen euro, maar dat is nog gerekend zonder project- en studiekosten. We vernemen dat verwacht wordt dat de effectieve totaalkost, uitgaande ook van blijvende prijsstijgingen, richting 15 miljoen euro zou gaan. De opgesplitste projectaanpak zou ervoor moeten zorgen dat het deelproject voetbalinfrastructuur effectief en spoedig kan gerealiseerd worden. Om ook het tweede deelproject, de sporthal, rond te krijgen zullen nog bijkomende budgetbesprekingen moeten gevoerd worden. De oppositie was alvast niet mals voor de aanpak van het dossier. “Hoe komt men tot zo’n verkeerde berekening? Men moet de ambities terugschroeven en zelfs dan heeft men niet genoeg fondsen”, foeterde N-VA-fractieleider Jan Van Meirhaeghe. De Damse Belangen-raadslid Caroline Debbaut had het zelfs over een mogelijk faillissement van de Stad als zo’n duur project zou worden uitgevoerd. Kelly De Sutter (Damse Belangen) wilde weten wat in dit verhaal dan nog de plannen zijn met het sportpark in Moerkerke. Enigszins verrassend liet schepen De Sutter weten dat de sporthal zou worden afgebroken. Dit tot groot ongenoegen van de Damse Belangen-fractie die zich afvraagt waar de schoolkinderen in Moerkerke dan zullen moeten gaan sporten.