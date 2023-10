Peter Velle, fractieleider CD&V+: “Inwoners moeten kritisch zijn”

CD&V+ ziet zich als grootste verkozen partij met 38 procent van de stemmen en een lijsttrekker met het grootste aantal persoonlijke stemmen buiten spel gezet bij de voordracht van een nieuwe burgemeester en schepen. “De meerderheid van Open VLD, Vooruit en N-VA stelt dat de voorbije periode heel wat gesprekken gevoerd zijn, zowel intern als extern, waaruit zou blijken dat het geleverde werk van de huidige bestuursploeg erg gewaardeerd wordt en iedereen dit werk wil afwerken. CD&V+ werd op geen enkele manier bij die gesprekken betrokken”, zegt fractieleider Peter Velle.

“Ondertussen verloopt de communicatie over het auditrapport en de vervanging van mandatarissen knullig en gebrekkig. CD&V+ blijft als enige constante gegeven in deze gemeenteraad haar rol spelen als oppositie. Dat is onze plicht. We roepen ook de bevolking op kritisch te blijven. Maar toch wensen wij, uit liefde voor Oudenburg, de nieuwe burgemeester en schepen, alle succes bij hun moeilijke taak”, besluit Peter Velle. (LIN)