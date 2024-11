Peter Vantomme neemt na zes jaar afscheid als schepen: “Ik heb nog zin in de oppositie”

“Dag en nacht verschil”, zo vergelijkt Peter Vantomme de ene helft van zijn schepenmandaat met de andere. Hij is dan ook vooral trots op de laatste drie jaar van de legislatuur, maar diep teleurgesteld in de resultaten van de verkiezingen. “We dachten dat het rationele het zou halen van het emotionele”, vertelt Vantomme.

Peter Vantomme (52) maakte in 2012 zijn intrede in de gemeenteraad in Langemark-Poelkapelle voor N-VA, na de verkiezingen van 2018 werd hij voor het eerst schepen. “Mijn schepenambt bestond uit twee hoofdstukken”, vertelt Peter Vantomme. “De eerste drie jaar met CD&V was een heel lastig parcours, na de wissel werkten we nog eens drie jaar heel goed samen met de nieuwe coalitiepartners en konden we echt beleid voeren met respect en vertrouwen voor en in elkaar. Dat was dag en nacht verschil.”

De eerste coalitie met CD&V had nochtans een ruime meerderheid. “Een mooi begin zou je dan denken, maar al vlug was de ervaring tenenkrullend. Het is moeilijk uit te leggen aan de mensen, maar de samenwerking was echt niet oké. Dat leidde tot een breuk in januari 2021. Dat zorgde echter niet voor leedvermaak bij mij, laat dat duidelijk zijn”, vervolgt Vantomme. “Mensen die je goed kent naar de uitgang verwijzen omdat het samenwerken spaak loopt, is op menselijk vlak zeer heftig. Met de verkiezingen bleef de saga van 2021 ook nazinderen. De mensen zeggen ‘je moet maar overeenkomen’ en ‘stop met ruziemaken’… Tja, ze hebben nog gelijk ook. We hoorden ook wel dat het goed was dat er een nieuwe wind door onze gemeente waaide. We dachten dat ons degelijk rapport van de laatste drie jaar, het rationele, het zou halen van het emotionele. Ook het afschaffen van de opkomstplicht heeft ons geen goed gedaan. De oudere inwoners deden hun plicht, de jongere generatie minder.”

Bevoegdheden

Zijn bevoegdheden lagen in het verlengde van zijn verwachtingen: omgeving, vergunningen, woondienst, afvalbeleid, dierenwelzijn, onderwijs en jeugd. “Als je een omgevingsaanvraag kan vergunnen, dan is dat vanzelfsprekend en hoor je niemand. Maar als de vergunning geweigerd wordt, dan duurt het niet lang vooraleer de telefoon rinkelt. Ik had er geen probleem mee om tekst en uitleg te geven over een beslissing, maar soms waren dat moeilijke gesprekken.”

“Het voordeel is een veel rustiger leven, meer genieten en een nieuwe hobby zoeken”

“Onderwijs ligt me beroepshalve ook na aan het hart. Zes jaar heb ik goed kunnen samenwerken met de directeur en personeel van het Bikschooltje. Een schitterend doorlichtingsverslag van begin dit jaar geeft weer hoe een klein schooltje groots kan zijn in kwaliteit. Enkel de infrastructuur is een probleem. Een deel van het schoolgebouw is honderd jaar oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. Nadat men in vorige legislatuur naliet AGION-subsidies aan te vragen, hebben wij wel een dossier ingediend in 2022.”

Jeugd

Maar het meest trots is Peter Vantomme op de realisaties voor de jeugd. “Nieuwe units met sanitair blok voor de KSA van Bikschote, een nieuw leiderslokaal voor KSA/Chiro Poelkapelle, het vrijstellen van huur, nieuwe ledspots, een bewakingscamera, nieuw keukentje en aanpassing van de frigo’s voor De Flodder, een skatepark in Poelkapelle, een nieuw speelpleintje in de Papaverwijk… We zijn ook gestart met een haalbaarheidsstudie voor een duurzaam nieuw onderkomen voor de Chiro van Langemark. Laat ons hopen dat zij eindelijk een duurzame oplossing krijgen voor de komende decennia.”

Sommige zaken zijn echter niet gelukt om te realiseren. “Het is jammer dat het project voor buitenschoolse kinderopvang in de vrije basisschool van Poelkapelle nog niet is gestart. De geraamde prijzen van de architect lagen te ver van de aanbestedingsprijzen. Onze financiële bijdrage voor de BKO en uitbreiding van de sportzaal ligt vast in het meerjarenplan, maar de school moet ook extra middelen weten te vinden. Laat ons hopen dat het project alsnog kan slagen. Een gedeeld gebruik en investering in schoolgebouwen en openbaar nut is heel efficiënt voor de gemeente en de school.”

Ondanks de teleurstelling van de verkiezingen blijft Peter Vantomme wel nog actief als gemeenteraadslid. “Onze kiezers, 44 procent van de mensen die kwamen stemmen, mogen niet vergeten worden. Ik heb nog zin in de oppositie, vooral de dossiers die me na aan het hart liggen zoals onderwijs, huisvesting voor de jeugdverenigingen en ruimtelijke ordening. Verder zal ik opnieuw fulltime werken in het VTI van Ieper. Dat was niet de bedoeling, maar het voordeel is een veel rustiger leven, meer genieten met familie en vrienden en een nieuwe hobby zoeken.”