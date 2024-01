Opticien Luc Mangodt als onafhankelijke op kartellijst ‘Trots op Oostende’

De voorzitter van het Centrum Management Oostende stapt in de politiek en krijgt bij de gemeenteraadsverkiezingen een plaats als onafhankelijke op de kartellijst ‘Trots op Oostende’.

Luc Mangodt (63) is ondernemer: hij is opticien en zaakvoerder van B&M Optiek op het Sint-Petrus en -Paulusplein. Hij bouwde de voorbije jaren de zaak uit tot een belevingsoptiek waar klanten ook wijn kunnen proeven en kunstwerken bekijken. De locatie is ook een galerie. Recent werd Luc Mangodt voorzitter van het Centrum Management Oostende (in de volksmond bekend als de Verenigde Handelaarsbonden van het centrum).

Op beleid wegen

Luc Mangodt: “Vanuit die functie merkte ik dat als je wil wegen op het beleid, je er ook deel moet van uitmaken. Wij geven als handelaars wel advies en dat wordt soms wel en soms niet gevolgd. Ik wil het beleid helpen bepalen en als je er deel van uitmaakt kan je het mee sturen.”

Zijn keuze voor de kartellijst Trots op Oostende van Open VLD, Groen en CD&V is bewust: “Ik vind dat die ploeg het goed doet. De burgemeester, schepen voor Cultuur en de dames van Groen zijn mensen die zich inzetten voor onze stad en dat was een van de redenen waarom ik meedoe.” Er zijn voorlopig drie plaatsen voor onafhankelijken: op de 14de en 28ste plaats als lijstduwer van een kolom en op de 38ste plaats. Burgemeester Bart Tommelein liet verstaan dat het aantal onafhankelijken ook zal uitgebreid worden met de plaatsen 36 en 37 (nu toegewezen aan Open VLD en Groen), want er dienen zich meerdere onafhankelijken aan.

Centrumbewoners

Luc woont op het Sint-Petrus en -Paulusplein en wil zich inzetten voor de ondernemers van het centrum, “En bij uitbreiding van Groot Oostende. Maar ik wil me ook inzetten voor de bewoners van het centrum. Veel mensen van het centrum zitten ook met hun vragen en problemen. Ik kom dat hier in de zaak gemakkelijk te weten.”

Burgemeester Bart Tommelein: “We zijn erg trots dat deze klepper van formaat kiest voor ons project. Het is geen partijpolitieke lijst maar een project voor de toekomst van Oostende. Luc zal een heel duidelijke stem hebben voor de handelaars en winkels in het centrum van de stad.”

Toekomst

Het is niet duidelijk of het voorzitterschap van de handelaarsorganisatie combineerbaar is met een politiek mandaat. “Volgende week zal ik de leden en raad van bestuur inlichten en zij zullen beslissen.” In het verleden kon een voorzitter van een handelaarsbond op post blijven tot aan de verkiezingen. Indien verkozen werd nadien een keuze gemaakt. (EFO)