Oppositiepartij ACTION onthult onthutsende resultaten van burgerenquête: “Bijna beschamend voor de lokale politiek”

Woensdagavond pakte Komense oppositiepartij ACTION uit met de resultaten van hun burgerenquête. Met nog een jaar voor de gemeenteverkiezingen te gaan, schetsen de cijfers een somber beeld van de grensgemeente. De politieke malaise lijkt hiermee dan ook compleet.

Dat het niet botert in het gemeentehuis van Komen-Waasten is een publiek geheim. Zowel tussen de coalitieleden als tussen de coalitie en de oppositie zijn disputen en scheldpartijen geen uitzonderingen. Van eindeloos gekibbel over de bouw van een nieuw rusthuis, waar zelfs de gouverneur moest tussenkomen, tot verbale aanvallen van een schepen ten aanzien van het gemeentepersoneel? Meer dan eens liet de burger weten dat ze het circus beu waren.

“Wij waren niet blind voor de realiteit en hoorden het gemor meer en meer. Daarom werd er besloten om in juni een burgerenquête rond te sturen.” ACTION-voorzitter Jean-Baptiste Ramon verduidelijkte meteen dat de uitvoerige vragenlijst anoniem werd verzonden. “Geen logo’s, geen politieke slogans maar kordate vragen die de vinger aan de pols moesten houden. We kregen 235 vragenlijsten, een representatief aantal voor een gemeente zoals Komen. De cijfers waren ook voor ons een ware ontnuchtering, we moeten daar niet dom over doen. 63% van de ondervraagden is van oordeel dat er niet genoeg werkgelegenheid is in eigen gemeente. Amper 45% van de ondervraagden voelt zich nog veilig in eigen stad, een cijfer dat dan nog eens enkel geldig is wanneer mensen in de auto zitten met gesloten deuren. Met een monsterscore van 85% maakten de ondervraagden ook duidelijk dat ze de indruk hebben dat het gemeentebestuur totaal niet meer luistert naar de vragen van de burgers. Het is bijna beschamend voor de lokale politiek om met de neus op dergelijke cijfers gedrukt te worden. Ook wij moeten hier lessen uit trekken en onze partij gaat tijdens de volgende vergadering goed nadenken over de toekomst van Komen-Waasten. We willen met een solide plan naar de kiezer trekken en zullen meer dan ooit de kaart van burgerparticipatie trekken.”