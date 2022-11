Oppositie wil duidelijkheid rond toekomstige investeringen in Izegem

In Izegem vond een actuadebat plaats rond toekomstige investeringen van de stad. De oppositiepartijen STiP, Vlaams Belang, Vooruit en Groen vragen klare taal, nu blijkt dat de energiecrisis en stijging van algemene prijzen wellicht een impact heeft op de meerjarenplanning. Er is de vrees dat de bouw van de nieuwe evenementenhal zal sneuvelen, maar de stad heeft nog geen knopen doorgehakt.

Niet alleen de oppositie vreest voor het schrappen van projecten. Zo schreef de jeugdraad reeds een open brief waarin ze bij de stad pleit om de bouw van de nieuwe evenementenhal, waar ook plaats voor het nieuwe jeugdhuis De Tunne is voorzien, toch te behouden. Balder Clarys (Groen) wilde weten of er alternatieven worden onderzocht als er bepaalde investeringen niet worden gekozen. Hij vroeg ook welk effect de huidige financiële situatie heeft op de toekomst van het zwembad, waar ofwel een renovatie of nieuwbouw zich opdringen. De problemen met de meerjarenplanning en de grote projecten zijn, volgens Eva Bossuyt en Julie Vandewatere (Vooruit) enkel “het gevolg van slechte planning en het voorzien van onvoldoende budget, al van bij aanvang van hun beleidsplan. Hiermee draait de stad de Izegemnaar een rad voor de ogen. Het is aan hen om toch maximaal tegemoet te komen aan de gemaakte beloftes.

Meerjarenplan

Financiënschepen Tom Verbeke (N-VA) zegt dat er al enkele knopen zijn doorgehakt. “Maar deze week willen we nog enkele kleinere zaken uitklaren vooraleer we definitief landen”, zegt hij. “We moeten eerst alle puzzelstukken leggen voor we kunnen communiceren over wijzigingen in het meerjarenplan, ook omdat dit ook teruggekoppeld moet worden met onze diensten. Naar het eind van deze legislatuur maken we ook een keuze rond het zwembad en ja, we onderzoeken alternatieven moest er een project wegvallen.”

Kurt Grymonprez (STiP) gelooft de stad niet. “De grote knopen zijn reeds doorgehakt, maar u weigert om ze nu al bekend te maken. We voeren dat debat graag in de gemeenteraad voor alles in een document wordt gegoten, maar we gaan het straks wellicht weer eerst in de pers kunnen lezen.”

“Nochtans duurt het allemaal heel en veel te lang. Dit project was reeds vertraagd door procedurefouten en nu komt dit er mogelijk ook nog bij.”