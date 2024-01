Oppositie vindt ombouw van Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum te duur

De Sint-Laurentiuskerk in Kemmel wordt omgebouwd tot ontmoetingscentrum. De werken, die al op 17 april 2023 zijn begonnen, zouden achter de rug zijn in het najaar van 2024. “Het kost te veel”, zeggen de oppositiepartijen N-VA Heuvelland en CD&V Heuvelland. Burgemeester Wieland De Meyer snapt dat niet.

Ontwerper Paul Vermeulen uit Gent maakte het ontwerp op. De opdracht voor de bouwwerken werd gegund aan Monument Vandekerkhove, een restauratiespecialist.

Hét politieke gespreksonderwerp rond de herbestemming van de kerk is het financiële dossier. “Zowel N-VA als CD&V zaten in de jury die het project positief beoordeelde en koos. Nadien de staart intrekken is wel heel erg bizar”, reageert burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

1,6 wordt 3,8 miljoen

Gestart met een raming van het voorontwerp van 1,6 miljoen, werd ondertussen 3,8 miljoen ingeschreven op de begroting. “Dit gaat volgens ons de draagkracht van een gemeente als Heuvelland te boven en gaat ten koste van allerlei andere zaken die broodnodig aangepakt moeten worden”, zeggen de oppositiepartijen.

De gemeenteraad is het wel unaniem eens dat het project prachtig is en er alvast veelbelovend uit ziet. “In de linker- en middenbeuk wordt een tussenverdieping gebouwd. Zo creëren we op het gelijkvloers een grote zaal met foyer en lift, een kleine zaal met keuken en een nieuw sanitair blok. In het koor komt een stille ruimte. Op de eerste verdieping komt een atelierruimte. Helemaal bovenin komen de technische ruimtes.”

De Sint-Laurentiuskerk wordt sinds 1 december 2021 niet meer gebruikt voor kerkelijke diensten. Daarmee kwam een einde aan de religieuze functie van het gebouw. Een aantal erfgoedstukken krijgen wel een plaats in een tentoonstellingsruimte. Eén daarvan is het houten Sint-Laurentiusbeeld, de patroonheilige van de bibliothecarissen en boekhouders. Hij is ook de beschermheilige van de armen, en de patroonheilige van allen die met vuur werken, zoals koks, pastei- en banketbakkers, bierbrouwers, kolenbranders en brandweerlieden.