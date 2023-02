Oppositie neemt GAS-boetes trajectcontrole in Veurnse dorpen onder vuur

Sinds de invoering begin januari van trajectcontroles in enkele Veurnse dorpkernen (Avekapelle, Bulskamp, Beauvoorde, Houtem) lieten heel wat automobilisten zich verrassen. Ze werden geflitst omdat ze de snelheidsbeperkingen van 30 of 50 km per uur niet respecteerden.

Wie zich hieraan bezondigde en de maximumsnelheid met minder dan 20 km overschreed, kreeg een GAS-boete in de bus. Wie nog sneller reed, wordt strafrechtelijk vervolgd. Onafhankelijk oppositieraadslid Stijn Hommez kaartte in de gemeenteraad de rechtsgeldigheid van het nieuwe systeem aan.

Dalende trend

Hoewel de verkeersregels in die zones al jaren gelden, bleken heel wat automobilisten deze aan hun laars te lappen. Sinds de start van de trajectcontroles op 9 januari werden in enkele weken tijd 1.878 GAS-boetes uitgeschreven (inclusief 53 geseponeerde sancties). “Goed voor zo’n 43.000 euro, met vandaag een inningspercentage van zo’n 47 %”, zegt burgemeester Peter Roose. “Hoewel de camera’s er al stonden in oktober, en we onze burgers via de geijkte kanalen hebben geïnformeerd, hebben we de eerste periode van 10 dagen een billijke maatregel toegepast, met een beperking tot 5 boetes per nummerplaat. Als we de resultaten in een grafiek gieten, dan zien we in die enkele weken een spectaculaire daling van overtredingen, tot zelfs 90 %! Die trend zal zich blijven verderzetten. De mensen in de dorpen en de scholen zijn hier zeer tevreden over! Jaren hebben we geprobeerd om met infrastructurele maatregelen het snelheidsregime te doen respecteren, maar die hadden nooit het beoogde effect. Met deze trajectcontroles passen automobilisten duidelijk hun verkeersgedrag aan, en verbetert de verkeersveiligheid enorm.”

Bedenkingen

Onafhankelijk oppositieraadslid Stijn Hommez had hierbij een aantal bedenkingen: “De verkeersveiligheid verbeteren is natuurlijk positief, maar trajectcontroles in samenwerking met privéfirma TaaS zijn volgens mij geen goed idee. Ik verwijs naar de 5 duidelijke voorwaarden in het Vlaams decreet omtrent administratieve geldboetes voor snelheidsovertredingen. De cruciale voorwaarde daarbij is dat de overtreding wordt vastgesteld door een automatisch toestel dat volledig gefinancierd is door de lokale overheid. Als de private partner het commerciële risico draagt dat er te weinig overtredingen zijn om de investering terug te verdienen, wijst dit niet op een volledige financiering door de overheid. Voor sommige gemeenten was dat een voldoende reden om het heft in eigen handen te houden en niet samen te werken met een private partner, maar zelf in te staan voor de aankoop van de ANPR-camera’s. Veurne sloot echter wel een contract af dat bovendien de lokale autonomie deels inperkt. Op den duur zullen we niet meer zelf mogen beslissen waar we bepaalde maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren.”

Rechtsgeldig?

“De kans is zelfs groot dat een rechter of bestuursrechtelijk college deze GAS-boetes niet rechtsgeldig verklaart, want zo’n contract is in strijd met het decreet. Privé-investeerders mogen van dit boetesysteem geen melkkoe maken. Zij hebben niet zozeer belang bij een verhoogde verkeersveiligheid, maar vooral bij een hoog aantal boetes, want ze krijgen 24 € per vastgestelde overtreding. Handhaving moet juist het sluitstuk van het verkeersveiligheidsbeleid zijn, met als doelstelling om zo weinig mogelijk verkeersovertredingen vast te stellen door de weginfrastructuur op een veilige manier in te richten. Hoewel een aankondiging van een trajectcontrole niet wettelijk verplicht is, zou men beter toch waarschuwingsborden plaatsen aan het begin ervan, want dit sensibiliseert bestuurders om hun snelheid aan te passen. Volgens het huidige decreet moet de sanctionerende ambtenaar een origineel PV bezorgen aan de overtreder, met natte handtekening, en géén afschrift. Heel wat GAS-boetes zijn intussen onterecht verstuurd en kunnen voor juridische problemen zorgen zolang het hersteldecreet nog niet in voege is.”

Differentiëren

Burgemeester Peter Roose repliceerde: “We hebben inderdaad geen bijkomende waarschuwingsborden gezet. Het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) is bezig alle borden weg te nemen omdat dit net verkeersonveilig is, want dan trappen alle bestuurders op de rem!”

Wouter Vanlouwe, oppositieraadslid N-VA, vroeg zich af: “Moeten we niet differentiëren en toelaten dat er ’s nachts sneller mag gereden worden in een zone 30? Dat kan technisch perfect worden gerealiseerd. En wat gebeurt er met de inkomsten van de GAS-boetes?” Daarop reageerde de burgemeester: “De remsnelheid is ’s nachts net hetzelfde als overdag. We willen helemaal niet stimuleren dat er ’s nachts sneller mag gereden worden! We hebben dit toch allemaal al jaren geleden goedgekeurd? Deze verkeersmaatregelen leren respecteren is gewoon een kwestie van tijd. En de inkomsten van de GAS-boetes zullen we investeren in nog meer verkeersveiligheid!”