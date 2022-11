Oppositie heeft veel vragen over gebruik en parkeerplaatsen: Zo zal hoeve Vercamer eruitzien

Architectenbureau Maf uit Kortrijk presenteerde op de jongste gemeenteraad het definitieve ontwerp van het nieuwe polyvalente gebouw dat bij de al gerestaureerde schuur van de Hoeve Vercamer in de Kuurnsestraat komt. Een mooi ontwerp en daar zijn meerderheid en oppositie het over eens. Alleen vindt die laatste dat het geen tweede Lindelei mag worden en ook het prijskaartje is volgens de oppositie te hoog.

Het nieuwe polyvalente gebouw komt er op de plaats waar nu de tweede nog niet gerenoveerde schuur staat. Het gebouw meet 7 bij 21 meter. Eén vijfde van het gebouw zal dienst doen als sanitair met daarachter een berging. Daarnaast komt vooraan de inkom en achteraan de ruime keuken met een eiland waarrond voldoende ruimte is om rond te lopen bij onder andere kookworkshops. De andere drie vijfden vormen een polyvalente ruimte met bar. Het sanitair zal ook bereikbaar zijn aan de voorkant als de polyvalente ruimte niet open is. Er is een luifel voorzien en een ruim terras. Het geheel zal afgewerkt worden met sfeervolle materialen, een landelijke stijl en een erbij passende metalen dakconstructie. De vloer zal bestaan uit bruinrode tegels. Kostprijs: 471.294 euro.

Geen feestzaal

Oppositiepartij N-VA vindt het een mooi ontwerp. “Maar zoals het er op het plan uitziet zou die polyvalente zaal wel eens een soort tweede Lindelei kunnen worden waar allerlei feestjes en recepties zullen georganiseerd worden”, zegt Marnic Vandenbroucke. “En het kan volgens de N-VA toch niet de bedoeling zijn een dergelijke ‘tweede Lindelei’ in een natuurgebied te voorzien. Er kunnen in de zaal 70 mensen zitten, staand is er plaats voor 140 mensen.”

Het ontwerp zal niet meer veranderen, enkel kleine wijzigingen kunnen nog

“Er is een ruime keuken voorzien waar kookworkshops kunnen gegeven worden door verenigingen. Hoeveel zullen er dat zijn in een jaar, vragen wij ons af. Vier, vijf keer? Volgens de burgemeester konden de verenigingen hun mening geven over hoe het nieuwe gebouw er moet uitzien. Welke verenigingen? Wij als oppositie kregen alvast geen inspraak. Men komt naar de gemeenteraad met een zo goed als definitief plan en dat moeten wij dan zomaar goedkeuren.”

Parkeerplaatsen

De Hoeve Vercamer is volgens de N-VA geen plek voor een soort tweede Lindelei. “Er zijn daar in de omgeving ook slechts vier parkeerplaatsen en de straten in de omgeving zijn te smal om er te parkeren. Waar gaan de mensen die daar naar een feestje komen dan hun auto kwijtraken? De dichtstbijzijnde plaatsen om te parkeren bevinden zich aan de Prizma Basisschool en zover zullen de feestvierders niet stappen, denk ik. Heeft het gemeentebestuur dan de bedoeling daar ergens nieuwe parkeerplaatsen te creëren? De Hoeve Vercamer ligt midden in een natuurgebied vlakbij het Patrijzenbos. Een ideale omgeving voor wie van de natuur houdt, voor scholen om er met de leerlingen te gaan wandelen en uitleg te krijgen over wat er zich daar in de natuur afspeelt. En daar is zo gen duur project voor nodig. Wij schatten dat het totale project Hoeve Vercamer nu rond de 1,3 à 1,4 miljoen euro zal kosten. En dat is minstens 200.000 euro te veel!”

Bedenkingen

Francis Bonte van ‘Trots op Lendlee’ heeft min of meer dezelfde bezwaren als N-VA. “Het is een heel mooi ontwerp”, zegt Francis. “En ik hoorde op de gemeenteraadszitting dat men nu het ontwerp van de architect zal voorleggen aan de adviesraden. Waarom wordt dit pas gedaan als het ontwerp volledig klaar is? Men had dat wel eerst moeten doen en pas daarna naar de gemeenteraad trekken. Ook de oppositie wordt voor voldongen feiten gesteld en kreeg niet de kans haar inbreng te doen. Ik heb ook mijn bedenkingen bij die mooie grote keuken waar volgens de meerderheid toch maar enkele workshops per jaar zullen gegeven worden. Er zijn voor mij nog heel wat zaken die niet helemaal duidelijk zijn. Welke richting gaat het uit met die polyvalente zaal? Als het een soort ‘tweede Lindelei’ wordt, wat dan met de parkeergelegenheid? Je zal er met de fiets of te voet naartoe moeten. En dan is er tenslotte ook de totale kostprijs. Er was 1 miljoen voorzien, maar ik vrees dat het wel iets meer zal zijn.”

Lindelei

“Het nieuwe ontwerp van de Hoeve Vercamer beschouwen we zo goed als het definitieve ontwerp”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Het concept zoals het er nu uitziet blijft. Het ontwerp wordt nu nog voorgelegd aan de adviesraden en dan zijn wel nog kleine aanpassingen mogelijk. Het is zeker niet de bedoeling er een soort tweede Lindelei of een kleine Gavers van te maken zoals de oppositie beweert. Ik zag daar onlangs leerlingen in het domein. Als de polyvalente zaal klaar is, moet het perfect kunnen dat de leerlingen daar dan in de zaal de nodige uitleg krijgen over de natuur, de dieren, enz… Nu moet er ook nog verder gekeken worden hoe de omgeving verder ingevuld wordt.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Daan Mostaert (CD&V) zegt dat het ontwerp binnen de meerderheid uitvoerig is besproken. “Na raadpleging van de adviesraden kunnen er alleen nog kleine aanpassingen gebeuren, maar het totaalontwerp zal niet meer veranderen.”