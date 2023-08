Opnieuw ophef in Komense gemeentepolitiek na uitspraak van eerste schepen Didier Soete op sociale media: “Precies een kleutertuin”

Het zit er opnieuw bovenarms op in de Komense gemeentepolitiek. Een recente uitspraak van eerste schepen Didier Soete op sociale media, trok het poedervat wederom open. Oppositiepartij Horizon reageerde meteen en schoot met scherp. “Zijn gedrag is onmogelijk goed te praten en we trekken met onze klacht naar de provinciegouverneur. We eisen sancties!”

Uithaal via sociale media

De basis van het incident is terug te brengen naar de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel, begin dit jaar. Tijdens een toespraak, bijgewoond door alle personeelsleden van de gemeente, haalde eerste schepen Didier Soete (MR) fors uit naar enkele leden van datzelfde personeel. “Het voelt aan alsof er horzels in de bijenkorf zitten, horzels die niet ten dienste staan van de koningin. Die moeten uitgeroeid worden!”

De opmerking werd door weinigen gesmaakt en al snel baande het relaas zich een weg naar de sociale media, waar de schepen er stevig van langs kreeg. Initieel ontkende hij het voorval in alle toonaarden en wees hij met een beschuldigende vinger in de richting van zijn politieke tegenstanders en een afrekening die mede door de media werd gevoed. Later stuurde hij zijn mening nog bij en liet hij verstaan dat zijn woorden volledig uit context werden getrokken.

Het is het zoveelste debacle en het is nog maar de vraag of de provinciegouverneur onze gemeente nog wel serieus zal nemen? Dit lijkt meer en meer op een kleutertuin dan op een degelijk bestuur

De storm was ondertussen al gaan liggen, met het voltallige gemeentepersoneel die aan het genieten was van hun verlofperiode. Net op dat moment besloot de eerste schepen van de grensgemeente het debat opnieuw aan te wakkeren, door op Facebook zijn woorden te gaan herhalen. “Enkele medewerkers van de gemeente voeren hun werk niet naar behoren uit. Het zijn dus horzels in een bijenkorf. Die uitdrukking leverde me rond nieuwjaar meer dan voldoende commentaren op”, klonk het in zijn betoog.

Meer dan voldoende voor oppositiepartij Horizon om de woorden scherp te gaan veroordelen. “De minachting van Dhr Soete voor het gemeentepersoneel is hiermee compleet”, klonk het in een publieke reactie. “Eerst liegt hij het voorval af, nadien minimaliseert hij zijn daden om het nu eenvoudigweg te gaan herhalen. Dergelijke personen hebben geen plaats in de gemeentepolitiek, waar ze nota bene het personeel moeten aansturen. Indien personeelsleden hun werk niet naar behoren uitvoeren, moeten ze worden geëvalueerd en moet indien nodig worden ingegrepen. Het is onuitstaanbaar dat de verantwoordelijke voor net die controle, zijn personeel openlijk aan de schandpaal nagelt. We trekken met dit voorval naar de provinciegouverneur waar we een sanctie zullen eisen.”

Action schrikt niet

Bij Action, de grootste partij van de gemeente die zowel oppositie voert als schepenen heeft, schrikt men niet echt van de situatie. “Natuurlijk zijn dat niet te verdedigen uitdrukkingen”, klonk het bij monde van voorzitter Jean-Baptiste Ramon. “Indien gemeentepersoneel geen goed werk verricht, bestaan hiervoor procedures die gevolgd moeten worden. Datzelfde geldt overigens voor de communicatie van Horizon. Wat moeten de Komenaars nu niet gaan denken van de gemeentepolitiek, de mensen die ze verkozen hebben? Het is het zoveelste debacle en het is nog maar de vraag of de provinciegouverneur onze gemeente nog wel serieus zal nemen? Dit lijkt meer en meer op een kleutertuin dan op een degelijk bestuur.”

Het nieuws van de nieuwe uitschuiver werd binnen de rangen van de medewerkers erg snel en vooral gretig gedeeld. “Blij te zien dat we nog steeds op Facebook een bolwassing kunnen krijgen. Ondertussen gaan we wel verder werken, zoals bijen horen te doen.”