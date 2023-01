Open VLD regio Roeselare-Tielt kiest nieuw bestuur

Op woensdag 11 januari koos het regionaal bestuur van Open VLD Roeselare-Tielt een nieuw kernbestuur voor een mandaat van drie jaar.

Piet Delrue blijft regiovoorzitter. Francesco Vanderjeugd (Staden) is nieuw als ondervoorzitter, samen met Piet Vandermersch (Ledegem).

Echt verkiezingsjaar

Patrick Schreurs uit Roeselare neemt het financieel beheer op zich en zal samen met Johan Rosseel (Tielt) in de nationale partijraad zetelen. Myriam Debergh uit Hooglede wordt secretaris en Nigel Casier uit Izegem krijgt de taak van politiek secretaris.

Voorzitter Piet Delrue benadrukt dat de komende jaren cruciaal zijn: “In 2024 krijgen we een echt verkiezingsjaar, voor de parlementen in het voorjaar en voor de gemeenten en provincie in oktober. Er komen dus drukke én boeiende tijden op ons af.”

De bestuursleden geven aan nu volop met de werking van de lokale afdelingen bezig te zijn.