Open & N-VA wordt ‘Lijst Burgemeester’ en doet oproep: “Laat ons krachten bundelen”

Open & N-VA, de groep rond Wilfried Vandaele, trekt in 2024 naar de kiezer met een burgemeesterslijst. Fractieleider Mathieu Delbarge kondigde dat nieuws vorige week aan in de gemeenteraad. “We staan op precies een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen: een uitstekend moment om de naamsverandering door te voeren, aangezien Lijst Burgemeester ook de naam wordt waarmee wij in oktober 2024 aan de verkiezingen zullen deelnemen”, klonk het. Zowel bij coalitiepartner Samen Vooruit als bij oppositiepartij Bewust klinkt echter scepsis.

Vandaele wordt in 2024 opnieuw lijsttrekker en heeft ambitie om nog eens zes jaar burgemeester te zijn. “We hebben de voorbije zes jaar al veel kunnen realiseren, en als de kiezer dat mogelijk maakt, wil ik dat werk graag afmaken. Corona heeft tenslotte hier en daar wel wat roet in het eten gegooid”, aldus Vandaele. Delbarge maakt zich sterk dat onder de huidige ploeg de rust terugkeerde in het gemeentehuis. “Wilfried haalde bovendien voor miljoenen aan investeringen naar onze gemeente”, zegt hij. Opvallend is dat Vandaele zelf ook de hand reikt naar oppositiepartij Bewust. “De gemeenten staan de komende jaren voor enorme uitdagingen en dat vergt een stabiel bestuur. Ideaal daarom zou zijn dat sterke figuren van meerderheid én oppositie de krachten bundelden. Lijst Burgemeester wil een thuishaven zijn voor al wie het goed voor heeft met onze gemeente, los van welke politieke overtuiging dan ook”, klinkt het.

Gemengde gevoelens

Schepen Marleen De Soete, lijsttrekker voor Samen Vooruit, heeft daar alvast gemengde gevoelens bij. “De burgemeester stelt het voor alsof enkel zijn fractie goed werk heeft geleverd binnen de meerderheid, terwijl deze legislatuur de belangrijke bevoegdheden van openbare werken, mobiliteit, afvalbeheer, toerisme en lokale economie onder onze portefeuille vielen. Er werd dus goed samengewerkt met Samen Vooruit, dat onlangs in de gemeenteraad ook zijn loyauteit toonde tijdens de vertrouwensstemming over het lot van schepen Marleen Schillewaert. Vreemd om dan plots in de pers te lezen dat onze meerderheidspartner nu de hand reikt naar de oppositie, waarvan zijzelf steeds hebben voorgehouden dat die ruziemakers zijn”, klinkt het. Samen Vooruit is in het belang van de gemeente wel bereid verder samen te werken met Open & N-VA – nu Lijst Burgemeester, maar de sleutel ligt hiervoor in handen van de bevolking, meent De Soete. “Het zijn de mensen die moeten beslissen wie ze in 2024-2030 als burgemeester willen.”

Bewust houdt boot af

Ook oppositiepartij Bewust houdt voorlopig de boot af. “Als de kiezer zijn kaarten op tafel heeft gelegd, willen wij zeker eens de koppen samen steken. Voor belangrijke dossiers wordt er nu tenslotte ook al over partijgrenzen heen gepraat”, zegt Peter Breemersch. “Maar voor nu willen we onze eigen weg gaan. Een gedeelde lijst met de meerderheid, zou bovendien ook betekenen dat we eigen mensen zouden moeten ontgoochelen omdat er geen plaats meer is op de lijst”, klinkt het.