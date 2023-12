Oostends schepencollege maakt balans op na vijf jaar besturen: “Veel gerealiseerd, maar het werk is nog niet af”

Na vijf jaar besturen maakt het schepencollege de balans op: 85 procent van het bestuursakkoord is uitgevoerd en er is een top 100 opgesteld van belangrijkste realisaties. “We moeten uitleggen wat en waarom we het gedaan hebben”, zegt Bart Tommelein. En er is een uithaal naar de oppositie. Maar die is niet overtuigd.

“Er waren crisissen (pandemie, energie, oorlog). Die zorgden voor extra werk en dat we sommige projecten moesten verschuiven. Het was nodig dat we eens alles op een rijtje zetten. We moeten duidelijk maken aan de bevolking wat we de voorbije vijf jaar hebben gedaan en kunnen gemakkelijk 100 belangrijke realisaties opnoemen”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Het gaat vaak om zaken waar de mensen niet meer bij stilstaan zoals 62 nieuwe fietsstraten of de opstart van een doorgroeihuis voor daklozen of het armoedeplan. Ook de strandpolitie is na drie jaar ingeburgerd en het O-punt werkt op volle toeren.”

“We willen duidelijk maken aan de bevolking wat we de voorbije vijf jaar hebben gedaan” – Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD)

Het schepencollege, voltallig aanwezig op de voorstelling, wijst er op dat er nog projecten op stapel staan: “Zoals de nieuwe concert- en fuifzaal in het Bosjoenk, een nieuw clublokaal op De Schorre, de vernieuwing van het clublokaal in het Jozef Verhellestadion en de verbouwingen van het Kursaal. Er is ook licht aan het einde van de tunnel voor het Thermae Palace Hotel. En er moet nog een oplossing komen voor het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan. Er blijven ook aandachtspunten zoals de woonkwaliteit, strijd tegen verkrotting en armoede, de strijd om meer mensen aan het werk te krijgen. Het werk is nog niet af en hebben de volgende legislatuur nodig om het werk af te maken.”

Top 100

Het bestuursakkoord telde destijds 356 punten. Daarvan werd, volgens het schepencollege, 85 procent gerealiseerd. In de ‘top 100’ wordt in tien rubrieken opgesomd wat de belangrijkste realisaties zijn. Daar staan flink wat zaken tussen die vernieuwend waren of waarbij men niet langer stil staat dat die er voorheen niet waren: het aanpakken van overlast door minderjarigen, actieplannen voor veilige schoolomgevingen, nieuwe fietspaden en 635 fietsnietjes, de ontwikkeling van Mariakerke als familiebadplaats, het Ensorjaar, O-punt, het traject ‘Koloniale Sporen’, recyclagepark, verlaging van terrastaksen, investeringen in de haven, nieuwe markten in de wijken… In de hoed met pluimen zitten ook zeer prille realisaties waarvan de efficiëntie of werking nog moet blijken zoals de fraudecel, het nieuwe woonplan of het meeuweninterventieteam.

Niet gerealiseerd

Het schepencollege geeft ook toe dat ze dingen niet realiseerde: het niet oprichten van een zorgbedrijf (omdat stad en OCMW een organisatie vormen), buurtinformatienetwerken (omdat er geen kandidaten waren), de overdekte markthal (omdat er geen plaats en geld was) en het autovrij maken van het Mijnplein (omdat Indigo een concessie heeft). Op de voorstelling werd ook uitgehaald naar ‘het verleden’ (lees : de socialisten in het vorige stadsbestuur): “Tot voor vijf jaar was er niet eens een dienst mobiliteit bij de stad”, “we werden geconfronteerd met verliezen uit het verleden”, “we hebben een schuld van 21 miljoen euro van het AGSO overgenomen”, “er was geen open ruimte voorzien aan crematorium Polderbos.”

Oppositie kritisch

“Dit ligt in het verlengde van de enquêtes van de voorbije weken waarbij de Oostendenaar het bestuur negatief evalueerde”, reageert John Crombez (Vooruit). “Dat is ook wat wij al zeven maanden horen tijdens huisbezoeken en waarbij het stadsbestuur zegt dat er van alles gebeurt, maar de Oostendenaar het niet begrijpt. Dat is een verkeerde analyse. De Oostendenaar beseft heel goed wat er gebeurt, maar is niet akkoord met de manier waarop er bestuurd wordt. Het zegt veel dat ze na vijf jaar bestuur nog altijd over de oppositie beginnen in plaats van realisaties en een toekomstvisie.”

“De Oostendenaar is niet akkoord met de manier waarop er bestuurd wordt” – John Crombez (Vooruit)

“Uit de enquêtes blijkt dat de Oostendenaar niet zo blij is met wat ze uitvoerden. Er zijn belangrijke dingen die ze niet verwezenlijkten zoals het Thermendossier en de veiligheid”, aldus Wesley Deschuytter (lijsttrekker Vlaams Belang). “Er is nog werk aan de winkel, want de Oostendenaar voelt zich onveilig. Mensen durven in bepaalde wijken ’s avonds niet alleen buiten. Er is dan wel meer geïnvesteerd in de politie, maar niet in meer politie op straat. De inbraken en fietsdiefstallen blijven op hetzelfde niveau en net daarvan liggen de mensen wakker.”