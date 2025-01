Ook nieuw schepencollege keurt dossier nieuwe wijk Gedeelde Tuin goed: “Goedgekeurd door positief advies Dienst Waterlopen”

Het project De Gedeelde Tuin van projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt is een dossier dat al vijf jaar aansleept. Het buurtcomité ‘Voor een leefbaar Stasegem’ en Groep Huyzentruyt pleitten hierover al tot op hoog niveau. Tegen het einde van het voorjaar zou de provincie de knoop doorhakken.

‘De Gedeelde Tuin’, het project dat de Waregemse projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt in Stasegem wil uitwerken, heeft procedureel al heel wat voeten in de aarde gehad. Eind 2020 werd de eerste omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor een nieuwe wijk in een stuk groen tussen de Stasegemse Vaartstraat, Stasegemdorp, Bosdreef en Boskant. Ondanks vier bezwaarschriften kende het schepencollege (toen nog bestaande uit Vooruit, Groen en CD&V, red.) de omgevingsvergunning onder een aantal beperkte voorwaarden toe.

Overstromingsgebied

Alleen werd later duidelijk dat een deel ervan in overstromingsgebied ligt. Dat ontdekte Leander Schietgat, een getogen Harelbekenaar en vooral een alerte verhuurder van een aanpalend appartement. Hij is actievoerder van het comité ‘Voor een leefbaar Stasegem’ en verzette zich tegen de plannen om zo een van de laatste stukjes groen in Stasegem te beschermen.

Het actiecomité ging in beroep bij de provincie en kreeg in april 2022 gelijk. Op grond van procedurefouten trok de projectontwikkelaar naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Opnieuw werd dat in het voordeel van het actiecomité beslecht, maar Groep Huyzentruyt ging nog een trapje hoger aankloppen, bij de Raad van State. In februari 2024 vernietigde de Raad van State de vergunning uiteindelijk definitief.

Groep Huyzentruyt diende daarna prompt een nieuw dossier in met enkele kleine wijzigingen. Daarvoor gaf de Dienst Waterlopen een negatief advies, waarop toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening David Vandekerckhove (Groen) reageerde dat de kans heel groot was dat het schepencollege niet zou vergunnen. In totaal werden er 24 bezwaarschriften ingediend voor dit nieuwe dossier. Stad Harelbeke had tot 19 juli vorig jaar tijd om de knoop door te hakken in dit dossier.

Nog een nieuw dossier

Dat bleek echter niet nodig. Op 10 juli werd er een nieuw openbaar onderzoek voor dezelfde omgevingsvergunningsaanvraag opgestart. De projectontwikkelaar deed hiervoor een aantal aanpassingen op vlak van waterhuishouding – een extra waterbekken om specifieker te zijn. Ondertussen is de politieke situatie evenwel serieus veranderd. Op 6 december vond de installatievergadering van het nieuwe stadsbestuur – dat volledig bestaat uit team harelbeke – plaats. Nog geen week later, op 10 december, keurde het nieuwe schepencollege het vernieuwde dossier goed.

Leander Schietgat diende nu samen met ‘Voor een leefbaar Stasegem’ opnieuw een beroepschrift in bij de Bestendige Deputatie van de provincie. In totaal zijn er acht bezwaren binnengekomen. “Onze grootste bemerking blijft dat er minimale wijzigingen zijn doorgevoerd om toch maar in orde te zijn met de regels rond bouwen in overstromingsgevoelig gebied. Dit is inderdaad nog conform de waarden van vandaag, maar hoelang blijven die nog relevant? De ‘life span’ van de verkaveling is namelijk heel groot en de klimaatverandering blijft zich ook doorzetten.”

Leander geeft ook nog mee dat er een nieuwe databank online is gekomen die aantoont dat het perceel niet enkel overstromingsgevoelig is, maar ook de slechtste score krijgt op vlak van verzakkingen. “Ik begrijp het niet. De overheid zou toch iets terughoudender mogen zijn en een compromis kunnen zoeken?”, aldus Schietgat. Hij betreurt dat de nieuwe schepen van Ruimtelijke Ordening, Francis Pattyn niet eerst heeft overlegd met de buurtbewoners alvorens dit nieuwe dossier goed te keuren.

Die bevestigt dat op zijn beurt: “Er is geen formele publieke raadpleging geweest met de buurt. De stad heeft dit vorig jaar goedgekeurd omdat er wel een positief advies was van de dienst provinciale waterlopen. Het is inderdaad opnieuw een stuk openbare ruimte dat verdwijnt in Stasegem, maar het is wel een stuk dat moeilijk toegankelijk is en het is geen hoogwaardige natuur. De eigenaars hebben natuurlijk ook hun rechten en de grond is bestemd om te wonen. De ontwikkelaar voorziet wel (zonder de privétuinen) een groot stuk openbaar groen van 3.500 m².” Pattyn geeft nog mee dat ze de beslissing van de provincie afwachten. Die uitspraak verwacht hij zelf tegen het einde van het voorjaar.