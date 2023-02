Ook laatste poging van Vlaams Belang Kortrijk om vergunning Atakwa tegen te houden mislukt: dossier over volledige lijn goedgekeurd

Gisteren, maandag, vernam de Islamitische en Culturele vereniging Atakwa Kortrijk dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep tegen hun omgevingsvergunning verworpen heeft. Dat betekent dat de vergunning om van start te gaan met de werken en de verhuis naar het nieuwe gebouw te realiseren nu definitief goedgekeurd is. “De beroepsprocedure bij de Raad was echter niet schorsend dus we zijn sinds december 2021 al bezig met daar enkele activiteiten te organiseren. De omgevingsvergunning van de site werd reeds aangepast van een commerciële naar een maatschappelijke functie, met andere woorden een gemeenschapsvoorziening”, zegt Yassin El Attar.

Vlaams Belang Kortrijk had de beslissing van provincie West-Vlaanderen aangevochten, maar ook de Raad heeft nu in een 50 pagina’s tellend arrest bevestigd dat over de hele lijn de procedures correct werden toegepast. “De constante insinuaties van Wouter Vermeersch worden met dit arrest voorgoed van tafel geveegd. Bovendien moet het Vlaams Belang voor zowel de schorsingsprocedure die eerder al verworpen werd als voor de vernietigingsprocedure een rechtsplegingsvergoeding betalen aan de provincie. Het is beschamend om te zien hoe een politieke partij op zo’n tergende manier procedures bleef aanspannen tegen een lokale vereniging van Kortrijkzanen. Ik ben verheugd dat we eindelijk de volgende stappen kunnen zetten. Ik hoop dat de politieke spelletjes nu eindelijk van de baan zijn en dat we in alle sereniteit kunnen starten met de volledige verhuis en de geplande werken”, aldus gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Team Burgemeester).

Jarenlange strijd

Al jaren strijdt Vlaams Belang Kortrijk tegen de plannen van de moslimvereniging Atakwa om in het pand van de voormalige Bio-Planet en Dreamland een nieuw religieus en cultureel centrum in te richten. Zeven jaar geleden kocht de Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk het gebouw aan met de bedoeling de activiteiten van de Stasegemsestraat te verhuizen naar de veel grotere site.

Vlak voor de zomer van 2021 kreeg Atakwa van het Kortrijkse stadsbestuur een vergunning om de leegstaande winkel om te bouwen. De partij van Wouter Vermeersch trok samen met met enkele buurtbewoners naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen in de hoop de vergunning die het moskeebestuur kreeg, te laten schorsen en nietig te laten verklaren, maar dit vernietigingsverzoek werd gisteren, maandag, afgewezen. “Ideologie heeft in het recht geen plaats. Er bestaat zoiets als godsdienstvrijheid en vrijheid van vereniging. Wij hebben ons dossier heel degelijk voorbereid – volgens de geldende rechtsprincipes en procedures – omdat het ook over een belangrijk project gaat. Het was een sterk dossier en gisteren heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat ook gevalideerd”, aldus Yassin.

Open huis

Met deze laatste poging lijken de mogelijkheden om de komst van het nieuw islamitisch cultureel centrum tegen te gaan opgebruikt. “Dat betekent echter niet dat wij de politieke strijdbijl begraven. We zullen in de komende maanden en jaren strikt toezien op de vergunningsvoorwaarden en uitbatingsregels”, besluit Wouter Vermeersch.

Yassin betreurt de politieke insteek en het verdraaien van de feiten door de rechts-nationalistische partij. “Nee, het is niet ‘de grootste moskee van Vlaanderen’, het is een cultureel centrum waarbij een deel zal dienen als gebedsruimte. Er komt ook een polyvalente ruimte, bibliotheek, cursistenlokaal en lokalen die kunnen afgehuurd worden door andere verenigingen. Dit gebouw is niet uitsluitend voor de islamitische gemeenschap, het is een open huis.”