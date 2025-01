Ook BCSD in Gistel vat legislatuur aan

Na de eerste zitting van de gemeenteraad in de nieuwe legislatuur is ook het ‘bijzonder comité voor de sociale dienst’ (BCSD) aan de ambtstermijn begonnen.

Kort gesteld: het comité beslist over de individuele dossiers voor maatschappelijke dienstverlening en integratie en geeft op eigen initiatief of op verzoek advies over het gemeente- of OCMW-beleid. De zittingen vinden achter gesloten deuren plaats. Niet onlogisch, want er komt hoofdzakelijk persoonsgebonden materie aan te pas. “Het gaat om sociale dossiers en steundossiers over bijvoorbeeld leefloon, huurwaarborg, doorgangswoningen, toekenning van een assistentiewoning en toelagen. In sommige gevallen kunnen burgers uitgenodigd worden om toelichting te geven”, kadert voorzitter Michel Vincke (Vooruit). “Het bijzonder comité volgt het advies van de maatschappelijk werkers of stuurt het eventueel bij. Het zijn ook de maatschappelijk werkers die financieel en sociaal onderzoek doen en de dossiers voorbereiden. En in Gistel hebben we geluk: de dossiers zijn heel goed voorbereid.” Het BCSD komt om de drie weken samen. “Gemiddeld buigen we ons per zitting over 40 tot 50 dossiers, soms zijn er uitschieters tot 70.”

Spannend

De samenstelling van het BCSD gebeurt vanuit de gemeenteraad en elke partij is vertegenwoordigd. “Maar in het comité wordt, in tegenstelling tot de gemeenteraad, niet aan politiek gedaan”, onderstreept Vincke. Voor Team Burgemeester zijn Wim Gevaert (52) en Maxime Depoorter (32) afgevaardigd. Voor Depoorter is het haar eerste mandaat ooit. “De aanloop naar de eerste zitting van het comité was best spannend. Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid en de dossiers doorgenomen.” Voor Vooruit is, naast Vincke (56), ook Reginald De Schryver (82) vertegenwoordigd. “In oktober waren het mijn achtste verkiezingen en ik ben al 31 jaar politiek actief, waaronder twee keer schepen (1985-1991 en 1994-2000). Ik ben tevreden zo een maatschappelijk steentje te kunnen bijdragen.” Vlaams Belang ziet Michael Vanparys (31) zetelen, die ook in de gemeenteraad debuteerde. Conny Dierendonck (54) van N-VA lost hem na drie jaar af. Voor Samen Gistel zijn Arnold Stael (55), gewezen fractieleider in de gemeenteraad, en Donata Tournoy (59) de gezichten. Tournoy is de enige die de vorige legislatuur ook al zes jaar in het comité zat. (TVA)