(Nog) geen fusie in Jabbeke: “Voor het geld moeten we het niet doen”

Jabbeke ligt nog niet wakker van de fusiebewegingen. Ook burgemeester Frank Casteleyn ligt er nog niet wakker van. En hij vindt dat de mening van de bevolking hierbij de doorslag moet geven. Stappen zijn er dus nog niet gezet.

“Voor ons is het denken over een fusie van gemeenten op zich onnatuurlijk. Wij willen de gemeente vooruit helpen en ons programma afwerken. Er is op zich geen mandaat van de bevolking om de gemeente en het OCMW in te brengen in een groter geheel met een onduidelijke toekomst”, is Jabbeeks burgemeester Frank Casteleyn terughoudend. “Zo kan de vraag gesteld worden of dit wel zo hoogdringend is. De vraag kan ook gesteld worden of de Vlaamse Overheid het zich kan veroorloven om enkel vrijwillige samenvoegingen tegen een bepaalde datum te gaan belonen en of er daarna wel enige verplichting zal zijn om deel te nemen aan een fusie. En voor Jabbeke is het alvast zo dat het financiële argument, die schuldovername van 500 euro per inwoner, niet echt overtuigt. Want bij een fusie gaan dan wel ruim 20 miljoen financiële activa op in het fusiegeheel. Ik bedoel hiermee vooral onze participatie in windenergie die andere omliggende gemeenten en steden niet hebben.”

Het belangrijkste blijft natuurlijk de kijk van onze burgers

“Voor het geld moet Jabbeke het dus niet doen. Voor een fusie wordt er dikwijls verwezen naar de verdere professionalisering van de organisatie en een meer kwaliteitsvolle dienstverlening die door schaalvergroting mogelijk wordt gemaakt. Maar er zijn evenzeer studies die wijzen op fusies die meer kosten aan de burger en waarbij de burger ook in belangrijke mate verder vervreemd wordt van het gemeentelijk gebeuren.”

Kijk van de burger

Zelf lijkt de burgemeester dus eerder een koele minnaar van fusies. “Het belangrijkste blijft natuurlijk de kijk van onze burgers. We moeten hun mening respecteren, zeker in deze materie.” Jabbeke lijkt door zijn ligging ofwel opgenomen te worden bij Brugge ofwel een fusie met onder andere Oudenburg en Zuienkerke als optie te hebben. Maar er zijn nog geen enkele stappen gezet met voornoemde gemeenten. “Wij nemen intussen de tijd om het dossier grondig te bekijken om dit al of niet ten gepaste tijde dit voor te leggen aan onze inwoners en de gemeenteraad. Maar nogmaals we zijn niet meteen voorstander. En qua dienstverlening zijn er al, waar nodig, heel wat intergemeentelijke samenwerkingen. Denk maar aan politie of brandweer, maar ook op cultureel vlak zijn er dergelijke initiatieven.”

(Patrick Anthone)