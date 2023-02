Noël Delaere trekt de lijst voor LB in 2024

Noël Delaere wordt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen aanvoerder van de Lijst Burgemeester. Of hij daarmee ook de gedoodverfde opvolger is als burgemeester, laat hij zelf in het midden. “Ik ben wel kandidaat, mocht die gelegenheid zich voordoen.”

Er wordt in Zuienkerke al een tijdje naar een nieuwe kopman gezocht nu Alain De Vlieghe al aangaf er in 2024 mee te zullen stoppen. De Lijst Burgemeester zal er dan anders uitzien. “We zitten nog steeds met een sterke groep, maar intussen hebben meerdere mensen van onze lijst reeds aangegeven in 2024 niet meer te willen opkomen. We gaan dus sowieso op zoek moeten naar nieuwe gezichten; liefst een mix van ervaring én verjonging en uiteraard zien we ook graag een vertegenwoordiging vanuit de vier deelgemeenten. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken, er zijn tenslotte al een paar mensen aan het raam komen piepen”, zegt Noël Delaere.

Lijst ‘onthoofd’

Zelf begon hij zijn politieke loopbaan meer dan twintig jaar geleden als OCMW-raadslid. “Ik ben dan ook OCMW-voorzitter geweest, en in 2010 voor het eerst schepen geworden. Altijd in de zachte sector, wat niet wegneemt dat ik ook verantwoordelijkheid durf te nemen en knopen kan doorhakken. Als de kiezer het wil, ben ik dus zeker kandidaat om in 2025 burgemeester te worden. Ik zie dit als mijn laatste grote uitdaging”, aldus Delaere, die 25 jaar diensthoofd was bij Samana, het vroegere Ziekenzorg CM. “Ook daar stond ik bekend als een echte ‘people manager’. Het voelt een beetje alsof onze lijst nu ‘onthoofd’ wordt zonder Alain, maar ik zal er alles aan doen om van LB opnieuw een succesverhaal te maken. Ik wil net als Alain ook aan politiek blijven doen dicht bij de mensen – die laagdrempeligheid is altijd een grote troef geweest van onze ploeg”, besluit hij. (WK)