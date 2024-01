Niko Lebeke is nieuwe kandidaat op lijst CD&V+: “Ik voel me goed bij deze partij”

CD&V+ voegt met Niko Lebeke een nieuwe en jonge kracht toe aan haar team, dat in oktober met een uitgebreide lijst onder leiding van Peter Velle de verkiezingen ingaat. Niko, een dertigjarige inwoner van Ettelgem, is getrouwd met Elien Vandierendounck en werkt als leerkracht wiskunde-fysica aan het KTA Brugge. “Ik ben al vele jaren betrokken bij het jeugdwerk en wil me nu toewijden aan Oudenburg en haar inwoners”, zegt Niko.

“Ik was van jongs af aan lid van Chiro en bracht elke vakantie door bij de speelpleinwerking. Zo ben ik gegroeid binnen het jeugdwerk”, vertelt Niko Lebeke die er vele jaren heeft opzitten als animator, hoofdanimator en instructeur in het jeugdwerk. Hij fungeerde jarenlang als drijvende kracht bij speelpleinwerking De Tunne en tienerwerking SWAP.

Chiro

“Niko was 16 jaar leider en hoofdleider bij Chiro Oudenburg en is nog steeds kookouder tijdens kampen. Hij was ook lid en voorzitter van de jeugdraad”, vult lijsttrekker Peter Velle aan.

Vervolgens bekleedde Niko de functie van jeugdconsulent bij de stad Oudenburg, waar hij verantwoordelijk was voor de stedelijke jeugddienst en speelpleinwerking. In die hoedanigheid heeft hij de Funtour mede opgestart, Jungle Jump naar de stad gehaald en de tienerwerking uitgebreid.

“Sinds 2012 schrijf ik het scenario voor de jaarlijkse Sinterklaasshow in Oudenburg en neem ook actief deel aan de uitvoering”, aldus nog Niko die ook al diverse presentatieopdrachten voor Oudenburgse verenigingen vervulde en bekend is als speler bij toneelgroep Kaproenken.

“Nu wil ik mijn toewijding voor en hechter Oudenburg en haar inwoners met meer gemeenschapszin verdiepen binnen een team van gelijkgestemden waar ik me goed bij voel. CD&V+ en haar lijsttrekker belichamen dat vandaag meer dan ooit”, verwoordt Niko zijn politiek engagement.

Zielsverwant

“Met Niko halen we een zielsverwant binnen die de ziel van deze stad kan terugbrengen”, voegt Peter Velle toe. “Meer authenticiteit en diepgewortelde betrokkenheid bij vrijwilligerswerk is waar deze stad behoefte aan heeft.”