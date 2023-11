Nieuwkomer Sam Weyts trekt lijst voor Vlaams Belang in Izegem

Sam Weyts (39) trekt de lijst voor Vlaams Belang Izegem voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Sam Weyts is een nieuwe naam in het politieke landschap. Nochtans werkt hij al ruim drie jaar voor de partij als provinciaal secretaris en is hij ook even lang actief in het lokaal afdelingsbestuur.

Samen met zijn partner Céline en hun zesjarige zoon wonen ze in Kachtem. Sam is geboren en getogen in Izegem en is actief bij verschillende adviesraden en verenigingen. Zo zet hij zich sinds kort in voor de Minaraad en de Beheerraad van de bibliotheek, maar is hij ook actief in een kaart- en tafelvoetbalclub in Izegem.

Hij was gedurende zestien jaar leerkracht in het secundair onderwijs. In 2020 koos hij voor een stevige carrièrewending. “Lesgeven deed ik vooral om de jongeren iets bij te brengen en hen te begeleiden bij hun professionele toekomstplannen. Uiteindelijk is mijn drijfveer niet anders bij mijn nieuwe job. Politiek bepaalt deels de toekomst van de jongeren en de huidige politieke situatie toont volgens mij een somber toekomstbeeld aan onze jeugd. Dit moet veranderen en volgens mij kan Vlaams Belang daar een belangrijke rol in spelen. Mijn grootvader, André Deprez, was gedurende twaalf jaar voorzitter van het Izegemse OCMW, weliswaar onder CD&V-signatuur. Hij stond bekend om zijn partijgrenzen-overschrijdend beleid, iets waar ik als tegenstander van het cordon sanitaire ook voor sta”, aldus Weyts.

Groter draagvlak

Vlaams Belang trekt in oktober 2024 naar de kiezers met een aantal nieuwe namen en een enthousiaste ploeg. “Het huidige stadsbestuur heeft enkele goede realisaties verricht, maar met het peperdure Brugpark en het gewijzigde mobiliteitsplan lieten ze een belangrijk deel van de inwoners in de kou”, meent Sam. “We voerden verschillende malen actie om het stadsbestuur tot een nieuw inzicht te laten komen, maar het mocht niet baten. Ook de bedenkingen van vele lokale handelaars en inwoners van het stadscentrum werden genegeerd. Vlaams Belang Izegem is van mening dat het draagvlak van een beleidsbeslissing zo groot mogelijk moet zijn. Dit draagvlak moet dan ook voldoende afgetast worden en de inwoners moeten voldoende inspraak krijgen.”

Tot nu toe was Vlaams Belang Izegem steeds actief vanuit de oppositie, maar als de stijging in de nationale peilingen zich doortrekt naar de gemeenteraadsverkiezingen, betekent dit dat veel inwoners van Izegem ook nood hebben aan een ander lokaal beleid. “Wij staan open voor gesprekken met alle partijen, aangezien ik ervan uitga dat iedereen die zich engageert voor lokale politiek hetzelfde doel voor ogen heeft. Zo willen we ook effectief en constructief bijdragen aan de welvaart en het welzijn van onze stad en haar inwoners. Daarom vind ik het belangrijk dat onze partij de problemen blijft benoemen, waarvan de gemiddelde Izegemnaar echt wakker ligt. Ik geloof dan ook in een schitterend resultaat en onze lokale afdeling is klaar om haar verantwoordelijkheid op te nemen”, besluit Weyts strijdvaardig.