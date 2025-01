Nieuwkomer Eva Geers is jongste gemeenteraadslid

Eva Geers is met haar 22 lentes de benjamin van de gemeenteraad. Haar grootmoeder Lena Decramer was in de jaren zeventig het allereerste vrouwelijke raadslid en kreeg daar een paar jaar geleden een eigen straatnaam voor. “Onrechtstreeks heeft zij ervoor gezorgd dat ik in oktober deelnam aan de verkiezingen”, aldus Eva.

Eva Geers raakte in oktober met 521 stemmen verkozen voor Lijst Burgemeester. De geboren en getogen Haanse studeert momenteel aan Hogeschool Gent voor een bachelor in het vastgoed en voltooide eerder al een bacheloropleiding in de journalistiek aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Ze was ook jarenlang actief bij de scouts van De Haan, en is nog altijd lid van de jeugdraad.

“Ik geloofde er heel hard in dat Lijst Burgemeester beloond zou worden voor zes jaar goed bestuur, maar was ergens ook wel verrast door mijn persoonlijke verkiezingsresultaat. Ik ben blij om samen met Thomas (Dobbels, red.) de jeugd in onze gemeente te mogen vertegenwoordigen, en dat wil ik vooral gaan doen door een communicatiebrug te vormen tussen jongeren en bestuur, door in te zetten op nieuwe huisvesting voor onze verenigingen. Zij verdienen een extra duwtje in de rug”, aldus Eva.

Net als oma

Haar moeder An en oudere zus Marie baten bistro Barlena uit in de Stationsstraat. Die naam verwijst naar Lena Decramer, de oma van Eva en Marie die in de jaren zeventig het allereerste vrouwelijke gemeenteraadslid was in De Haan. “Ik heb mijn oma niet goed gekend, ze overleed toen ik nog klein was. Toch heeft haar – weliswaar korte – politieke carrière er onrechtstreeks voor gezorgd dat ik in oktober deelnam aan de verkiezingen. Voor een schoolopdracht interviewde ik de burgemeester over haar, en naar aanleiding van dat gesprek nodigde hij me een jaar later uit om een aantal gemeenteraden bij te wonen. Dat ik nu als jongste raadslid in oma’s voetsporen mag treden, heeft voor mij dan ook een grote symbolische waarde”, aldus Eva.

Een van haar stokpaardjes wordt zoals gezegd het jeugdbeleid. “Dat heeft zeker en vast zijn sterktes, maar er zijn ook zaken die beter kunnen. Het aanbod voor jongeren vanaf 14 jaar, bijvoorbeeld. Maar ook de infrastructuur voor onze lokale jeugdbewegingen is iets wat me nauw aan het hart ligt.” (WK)