Nieuwe zoneraad verkozen bij hulpverleningszone Fluvia na de gemeenteraadsverkiezingen, Francis Benoit opnieuw voorzitter: “Voor een slagkrachtige zone met de neuzen in dezelfde richting”

Op vrijdag 20 december kwam voor de eerste keer de nieuwe zoneraad van de hulpverleningszone Fluvia bijeen. De zoneraad bestaat uit de afvaardiging van alle burgemeesters van de veertien gemeenten binnen het werkingsgebied (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem, red.).

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober zorgden ervoor dat er binnen het lokale politieke landschap toch wel een aantal nieuwe gezichten opdoken, die nu dus ook in de hulpverleningszone werden verwelkomd. Naast de zoneraad werden er ook opnieuw een voorzitter en twee ondervoorzitters verkozen. De burgemeester van Kuurne, Francis Benoit (Burg+), neemt deze legislatuur de rol van voorzitter verder voor z’n rekening en wordt hier bijgestaan door de burgemeester van Zwevegem Isabelle Degezelle (cd&v) en de burgemeester van Avelgem Lut Deseyn (gba+ burgemeester Lut).

Dit is de volledige samenstelling van de zoneraad: Anzegem: burgemeester Pauline Van Marcke Avelgem: burgemeester Lut Deseyn Deerlijk: burgemeester Louis Vanderbeken Harelbeke: burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze Kortrijk: burgemeester Ruth Vandenberghe Kuurne: burgemeester Francis Benoit Ledegem: burgemeester Bart Dochy Lendelede: burgemeester Carine Dewaele Menen: burgemeester Eddy Lust Spiere-Helkijn: burgemeester Mathias Goos Waregem: burgemeester Kristof Chanterie Wevelgem: burgemeester Jan Seynhaeve Wielsbeke: burgemeester Rik Buyse Zwevegem: burgemeester Isabelle Degezelle Zonecommandant Olivier Dorme Zonesecretaris Ellen Staelens Voorzitter Fluvia: Francis Benoit

“Hierbij ben ik bijzonder tevreden en trots om opnieuw als voorzitter van de hulpverleningszone Fluvia aangeduid te zijn voor de komende legislatuur”, klinkt het bij voorzitter Francis Benoit. “Ik ben dankbaar het vertrouwen te krijgen van de zoneraad. In mijn taak zal ik bijgestaan worden door twee ondervoorzitters, zijnde Isabelle Degezelle en Lut Deseyn. Samen met de zonecommandant en het volledige team van Fluvia gaan we blijvend voor een slagkrachtige zone met de neuzen in dezelfde richting.”

Plannen

De komende periode wordt opnieuw een uitdaging met de bouw van nieuwe kazernes. De hoofdkazerne op Evolis wordt gerealiseerd, waar, naast de diensten, ook de posten Kortrijk en Zwevegem er een plaats krijgen. Bovendien gaat Fluvia ook voor een nieuwe kazerne in Gullegem op de site van het vroegere VTI. Hier zullen de posten Heule en Gullegem een plaats krijgen. Verder blijft men investeren en innoveren in logistiek materiaal, ICT en voertuigen voor de hulpverlening. “Het allerbelangrijkste kapitaal van onze organisatie zijn onze mensen van de hulpverleningszone: een organisatie van 763 medewerkers”, besluit de burgemeester van Kuurne.