Nieuwe website voor fusiegemeente Wingene

Met trots lanceert de fusiegemeente Wingene vandaag haar gloednieuwe website. Deze mijlpaal is een volgende stap in het traject van de recente fusie tussen Wingene en Ruiselede, die vanaf 1 januari officieel van kracht is. De nieuwe website weerspiegelt de nieuwe frisse identiteit en het gezamenlijke verhaal van de fusiegemeente.

De website is ontworpen met oog voor gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Inwoners en bezoekers vinden er alle informatie over dienstverlening, evenementen en projecten in een moderne, overzichtelijke stijl die aansluit bij de nieuwe huisstijl van Wingene.

“Met deze website willen we onze inwoners nog beter informeren en verbinden”, zegt burgemeester Lieven Huys. “De fusie bood ons de kans om niet alleen onze werking, maar ook onze communicatie grondig te vernieuwen.”

Schepen Brecht Warnez vult aan: “De lancering van onze nieuwe website is een belangrijke mijlpaal in het traject van de fusiegemeente. Het symboliseert de start van een nieuw hoofdstuk waarin we onze inwoners en bezoekers op een frisse, eigentijdse manier willen bereiken. Deze website brengt onze ambities en het gezamenlijke verhaal van Wingene krachtig naar voren.”

De website is vanaf nu te bezoeken via www.wingene.be.