Nieuwe stap in controversieel dossier rond Dikke Mathille: Oostends schepencollege beslist om beeld te verleggen

Vrijdag besliste het schepencollege om Dikke Mathille te verleggen naar de sokkel aan het Kursaal. De timing is opvallend: enkele dagen na de gemeenteraad waarop werd gezegd dat elke Oostendenaar zijn mening zal kunnen geven. “We moesten deze beslissing nemen om de procedure op te starten”, zegt schepen Björn Anseeuw.

Er is al enige tijd een woelige zee rond het beeld van Georges Grard: de stad wil ‘Dikke Mathille’ verleggen van de waterpartij in de Leopold II-laan naar de sokkel aan de zeezijde van het Kursaal. Midden juli liet de stad weten dat ze een aanvraag had ingediend om het beeld, na restauratie, weer aan het Kursaal te leggen waar het oorspronkelijk lag.

Vorige maand publiceerde De Zeewacht de plannen voor het beeld dat in de plaats zou komen en zeer veel gelijkenissen vertoonde. Dat stad houdt vol dat beide dossiers niets met elkaar te maken hebben. Dat bleek ook op de gemeenteraad: vragen over het verleggen van het beeld werden beantwoord door Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor de NV EKO (Kursaal) en het stadspatrimonium. Vragen over het nieuwe beeld van de Nederlandse Femmy Otten werden dan weer door Bart Plasschaert (CD&V) behandeld.

Nieuwe stap

Het schepencollege zette vier dagen na de gemeenteraad een nieuwe stap: ze keurde vrijdag de terugplaatsing van ‘De Zee’ naar het Kursaal principieel goed en keurde ook de verplaatsingsprocedure principieel goed. Daar zijn geen voorwaarden aan gekoppeld en in de beslissing wordt ook niet verwezen naar het inwinnen van adviezen of inspraak.

Schepen Björn Anseeuw duidt: “Met de beslissing van vrijdag kunnen we het beeld niet verleggen. Dit is de eerste formele stap in de hele procedure. De volgende stap is dat het Agentschap Onroerend Erfgoed er een nota over zal maken aan de minister. Daarna komt het terug naar de stad en daarna zullen ook alle belanghebbenden hun zeg kunnen doen. De hele procedure zal een hele poos in beslag nemen, langer dan de restauratie van het beeld zelf. Een misverstand is ook dat de verplaatsing geld zal kosten. Het beeld moest toch weg voor herstel omdat het na 70 jaar aan restauratie toe was.”