Nieuwe partij VoeVeurne stelt zich voor in deelgemeente Bulskamp

Voor de nieuwe politieke partij VoeVeurne was het een doelbewuste keuze om de kick-off te organiseren in Bulskamp, dat eind 2023 het nationale nieuws haalde als meest afgesloten dorp van Vlaanderen.

“Wellicht moet iedereen tot de zomer van 2024 nog altijd 12 kilometer omrijden om Bulskamp te bereiken”, zet Frederic Devos de avond in. Hij is voorlopig aangesteld als voorzitter. “We willen hier ook de plaatselijke middenstand een hart onder de riem te steken. De lokale economie is de motor van een stad, en VoeVeurne wil onderstrepen dat ondernemers, handelaars, landbouwers en winkeliers op ons kunnen rekenen. Ons engagement stopt niet in Veurne-centrum. We omarmen alle 11 deelgemeenten. Wat we zeker niét willen doen op onze eerste kennismakingsavond, is teren op de misnoegdheid van de lokale inwoners. Het principe van onze hele campagne is dat we voor een positief verhaal gaan! Zero verzuring! In de toekomst willen we Bulskampse toestanden vermijden en VoeVeurne wil dat het stadsbestuur voortaan een ‘Minder Hinder Draaiboek’ hanteert voor alle grote openbare werken. Omwoners moeten op tijd worden ingelicht, er moeten hoorzittingen worden georganiseerd zodat architecten en aannemers nog eventuele bijsturingen kunnen verwerken. Alles moet in het werk gesteld worden om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen, bijvoorbeeld door ze te faseren.”

VoeVeurne wil zich profileren als een onafhankelijke politieke beweging die doelbewust héél veraf staat van traditionele (nationale) partijen. “We willen de Veurnse politiek opschudden met frisse ideeën, visie, ambitie en vooral: heel veel grinta”, zegt Frederic Devos. “VoeVeurne is eigenlijk gestart als een soort denktank. Gewoon Veurnse vrienden onder elkaar, brainstormend over onze stad en haar deelgemeenten, tussen pot en pint. Toen duidelijk werd dat de Veurnse kiezer geen kans op vernieuwing kreeg, besloten we om onze vinger in de politieke pap te roeren. Omdat we heel veel van onze stad houden. En omdat onze enthousiaste neuzen in dezelfde richting staan. Onze groep dikt elke maand aan. Ons bestuur telt inmiddels 22 personen. Mensen die willen steunen vanop de achtergrond. Maar ook flink wat mensen die op de lijst willen staan.”

“Onze droom? Dat Veurne weer die bruisende stad van weleer wordt. Maar daarvoor is een gloednieuw beleid nodig. Eind 2023 zag het er even somber uit, vonden wij. Toen kondigden zich drie partijen aan. Maar zelfs met het nieuwe kartel Team 8630 blijven het partijen met veel te lange regeertermijnen, die oude wijn in nieuwe zakken verkopen, en de burgers merken de bestuursmoeheid. Daarom komt VoeVeurne zijn vinger in de politieke pap roeren. We willen het verschil maken, met vooral tonnen ideeën die echt goed zijn voor onze stad. Niet per se anders, want anders is niet altijd beter, maar we willen wel die extra mijl gaan. Onze waarden zijn de fundamenten van onze partij, ons DNA. Iedereen van ons team onderschrijft volmondig onze waarden, die zich vertalen in 5 pijlers. In oktober zal iedereen de keuze hebben om ‘lepeltje/lepeltje in bed te blijven liggen of om op te staan en te gaan stemmen. Wie niet gaat stemmen, moet achteraf niet beginnen zagen!”

Pijlers

Amadeo Glorie licht de eerste pijler toe. “Onze inwoners staan altijd centraal. De stad moet zich schikken naar de inwoners, en niet omgekeerd! In andere gemeentes kan je naar het Recyclagepark zonder afspraak; dat moet ook in Veurne kunnen!”

Voor Tijs Corneillie is de tweede pijler ook superbelangrijk: ‘een gezellige gemeenschap’. “E Veurnoare komt geirn tegoare. We willen onze inwoners zoveel mogelijk samenbrengen en er een hechte community van maken, om te sporten, gewoon om plezier te maken, om cultuur te beleven. We kunnen de feestcomités weer nieuw leven inblazen, door ze te erkennen en financieel en logistiek te steunen.”

Ben Peperstraete: “Onze derde pijler is ‘de lat hoger leggen’. We willen afscheid nemen van het kabbelende beekje van de middelmaat. VoeVeurne gaat voor dynamiek, voor grinta! We kunnen op heel wat vlakken gigantische stappen vooruit zetten. Veurne verdient echt wel enkele paradepaardjes! Een voorbeeld: we denken aan de hetze rond het mobiliteitsplan, dat er wat ons betreft nooit zal komen, maar dat al wel vier jaar werk, energie en 60.000 euro heeft gekost!”

De vierde pijler is ‘eerlijkheid’. “We moeten niet de sterren van de hemel beloven en loze beloftes maken, maar wel voorstellen op tafel leggen die financieel en organisatorisch haalbaar zijn”, meent Amadeo.

‘Mooi, net en veilig’ is de vijfde pijler. Openbare werken moeten veel beter georganiseerd, gecommuniceerd én gebundeld worden om zo de hinder tot een minimum te beperken. Hoog tijd om ook de straten en fietspaden in slechte staat aan te pakken, en dit met mooie, veilige, duurzame en uniforme materialen.

Ben voegt er nog een zesde pijler aan toe. “VoeVeurne distantieert zich van het huidige politieke establishment. Geen postjespakkerij, geen vuile spelletjes, geen achterkamerpolitiek. We stappen met open vizier naar de kiezer!”

Marietta Voskanian besluit: “Binnen ons bestuur zijn nog te weinig vrouwen! We omarmen elke vrouw met open armen, maar ook iedereen die gelooft in onze vijf pijlers. We zijn een positieve partij die altijd naar oplossingen zoekt. Het is al te makkelijk om de dingen af te breken, en aan de zijlijn te blijven staan zonder iets te doen! We kunnen ambassadeurs gebruiken, van mensen die een duimpje posten op de sociale media, tot nieuwe kandidaten op onze lijst. We gaan er volop voor, want we moeten zeer veel schade inhalen!”

Wie kennis wil maken met de hele ploeg kan dit op de gloednieuwe website www.voeveurne.be. Ideeën, opmerkingen of vragen? Stuur een mail naar olles@voeveurne.be.