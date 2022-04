Nieuwe partij Horizon wil bruggen bouwen tussen verschillende partijen in Komen

Een partij en ditto politiek voor de Komenaars met de Komenaars! De slogan van de gloednieuwe beweging Horizon klinkt stevig maar zalvend tegelijk. “Een gemeente die glundert, die verbindt en die vooral komaf maakt met het politieke steekspel dat blijft domineren! Het is de fundering van onze partij”, klinkt het resoluut bij kersvers voorzitter Frédéric Hallez.

“Het afsluiten van turbulente tijden en onze pijlen richten op de toekomst!” De woorden van de nieuwe voorzitter kunnen rekenen op het nodige applaus bij de voorstelling van Horizon. De nieuwe partij, die enkele weken geleden reeds werd aangekondigd maar tot op heden naamloos bleef, wil komaf maken met de status quo die het politieke landschap in Komen-Waasten blijft beheersen.

Oprakelen van het verleden

“Aan de ene kant hebben we een tripartite die steeds maar opnieuw grootste projecten lanceert om aan te tonen dat ze goed bezig zijn. De oppositie (Action) is dan weer permanent bezig met het oprakelen van het verleden. Het resultaat is dan ook weinig verrassend: een algehele stilstand en een gemeenteraad die wordt herleid naar een onaflatende stroom aan persoonlijke aanvallen.”

Met de komst van Horizon willen de drie dragende figuren Komen-Waasten vooral klaar gaan stomen voor de toekomst. “Een gemeente waar burgerparticipatie meer is dan alleen maar een hol woord”, vult Clémentine Vandenbroucke aan.

“Een gemeente waar we durven inzetten op duurzame en ecologische ontwikkelingen en waar we de dienstverlening opnieuw in het teken zetten van de burger, waar het nu vaak andersom is. Komen-Waasten beschikt over een unieke vorm van democratie, waar de oppositie mee in het gemeentebestuur zit. Deze mogelijkheid wordt echter totaal niet benut, waardoor we eindeloos lange en vooral nutteloze gemeenteraden krijgen. De burger verdient meer en beter, iets wat we met Horizon zullen proberen te bieden.”

Bruggen bouwen

Horizon zal een uitweg proberen te bieden voor politieke steekspel dat de afgelopen weken de gemeente beheerste, al spreekt het trio vooral zalvende taal. “We zijn hier niet om ten strijde te trekken tegen de rest”, verzekert Frédéric. “Wij willen opnieuw bruggen gaan bouwen tussen alle partijen. Het is de meest normale zaak van de wereld dat we niet iedere Komenaar zullen kunnen overtuigen van onze standpunten. Ook niet iedere partij zal zich op onze lijn kunnen zetten. Toch mag dit er niet voor zorgen dat onze gemeente stuurloos wordt.”

Frédéric Hallez is voorzitter van het Komense OCMW en was lid van oppositiepartij Action. Ook Clémentine Vandenbroucke was niet alleen lid van de oppositiepartij, ze was er eveneens spreekbuis en zetelt als schepen in het gemeentebestuur.

Beiden keerden hun partij de rug toe na een eindeloze reeks van politieke conflicten binnen de gemeenteraad en besloten dan maar hun eigen strekking op te richten. Ze kregen hierbij de steun van David Werquin, die in de gemeenteraad zetelt als lid van de PS.

(CL)